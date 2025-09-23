Inicio Series y películas Netflix
Netflix arrasa con la romántica serie turca recién estrenada y que ya se convirtió en éxito

Netflix acaba de incorporar a su completo catálogo de series y películas la romántica serie turca que en pocos días se transformó en un éxito mundial

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Kerem Bürsin. El popular actor turco es uno de los protagonistas de la serie, Platónico. 

Netflix arrasa con la serie turca recién estrenada, una romántica historia de un triángulo amoroso que se las trae. La serie turca Platónico tiene 1 temporada con 8 episodios.

platonico
Kerem Bürsin, Öykü Karayel y Gupse Özay. Los actores turcos la rompen en la serie, Platónico.

Un enigmático hombre de negocios se aloja en un modesto hotel boutique usando un alias. Su presencia cambia la rutina del lugar y cautiva a las dos hijas del propietario: una, soñadora y sensible, lo percibe como su alma gemela; la otra, apasionada y decidida, cree ver en él la promesa de su destino.

Mientras los lazos emocionales se tensan, secretos salen a la luz, mostrando que nada es lo que parece en esta historia de deseo.

Netflix: de qué se trata la serie Platónico

Cuando la dueña de un pequeño y acogedor hotel en Alaçat, un pintoresco pueblo bañado por el Egeo en la costa Este de Turquía, se niega a vender su propiedad, un joven y atractivo empresario, Kaan (Kerem Bürsin) decide hospedarse en ese lugar con un nombre falso para hacerla cambiar de opinión Platónico: Hotel Luna Azul.

platonico2
Platónico. Es la serie turca del momento y actuán, Kerem Bürsin, Öykü Karayel y Gupse Özay.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la serie turca Platónico, “un modesto hotel con encanto regentado por una madre y sus dos hijas en Alaçat despierta el interés de los inversores por su ubicación privilegiada. Un apuesto hombre de negocios está decidido a comprarlo, aunque la madre se niega rotundamente a vender.

Netflix: reparto de la serie Platónico

  • Kerem Bürsin
  • Öykü Karayel
  • Gupse Özay
  • Mehmet Özgür
  • Pinar Çaglar Gençtürk
  • Aysima Ateseduran

Trailer de la serie Platónico

Embed - Platonic: Blue Moon Hotel | Official Trailer | Netflix

Netflix: dónde ver la serie Platónico, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Platónico se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Platónico se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Platónico se puede ver en Netflix.

