Netflix arrasa con la romántica serie turca recién estrenada y que ya se convirtió en éxito

Un enigmático hombre de negocios se aloja en un modesto hotel boutique usando un alias. Su presencia cambia la rutina del lugar y cautiva a las dos hijas del propietario: una, soñadora y sensible, lo percibe como su alma gemela; la otra, apasionada y decidida, cree ver en él la promesa de su destino.

Mientras los lazos emocionales se tensan, secretos salen a la luz, mostrando que nada es lo que parece en esta historia de deseo.

Netflix: de qué se trata la serie Platónico

Cuando la dueña de un pequeño y acogedor hotel en Alaçat, un pintoresco pueblo bañado por el Egeo en la costa Este de Turquía, se niega a vender su propiedad, un joven y atractivo empresario, Kaan (Kerem Bürsin) decide hospedarse en ese lugar con un nombre falso para hacerla cambiar de opinión Platónico: Hotel Luna Azul.

platonico2 Platónico. Es la serie turca del momento y actuán, Kerem Bürsin, Öykü Karayel y Gupse Özay.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, la serie turca Platónico, “un modesto hotel con encanto regentado por una madre y sus dos hijas en Alaçat despierta el interés de los inversores por su ubicación privilegiada. Un apuesto hombre de negocios está decidido a comprarlo, aunque la madre se niega rotundamente a vender.

Netflix: reparto de la serie Platónico

Kerem Bürsin

Öykü Karayel

Gupse Özay

Mehmet Özgür

Pinar Çaglar Gençtürk

Aysima Ateseduran

Trailer de la serie Platónico

Netflix: dónde ver la serie Platónico, según la zona geográfica