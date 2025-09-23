Fue un periodista importante de los '90 en Argentina, sufrió un ACV y ahora está delicado

En sintonía, la artista complementó: “Está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico, ‘tu casa es un sanatorio’. Es un sanatorio”.

Mariano Grondona Hora Clave Mariano Grondona en Hora Clave.

Si bien el periodista sufrió el accidente cerebrovascular hace más de una década, recién en los últimos años comenzó a empeorar su cuadro de salud, ya que al principio del ACV las secuelas eran leves.

Mariano Grondona, según contó Lynch en una entrevista realizada en 2024, tenía dificultades para caminar y problemas en una de sus manos, pero eso no le impidió continuar con Hora Clave. Condujo el programa hasta 2016, con la compañía del periodista Pablo Rossi. Luego tuvo que retirarse.

Mariano Grondona Mariano Grondona se refugia en su familia.

En la actualidad, el periodista se encuentra aislado del mundo exterior y solo se entera de lo que sucede a través de programadas televisivos. De hecho, una de sus últimas apariciones públicas fue en 2019, cuando acudió a emitir su voto en las elecciones presidenciales de aquel año.