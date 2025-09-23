Hora Clave fue uno de los programas emblemáticos de la televisión argentina y gran parte del éxito se debe a la labor de Mariano Grondona. El reconocido profesional de la comunicación marcó una época e hizo escuela, inspirando a miles de jóvenes que luego se inclinaron a estudiar periodismo. El también abogado y sociólogo, nacido en 1932, atraviesa un complicado cuadro de salud. Su esposa rompió silencio y fue contundente: “Está delicado”.
Fue un periodista importante de los '90 en Argentina, sufrió un ACV y ahora está delicado
Un ACV sufrido en 2012 comenzó a ponerle fin a su carrera periodística y hoy se encuentra aislado del mundo exterior. "Está delicado", dijo su esposa