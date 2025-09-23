Inicio Sociedad Televisión
Televisión argentina

Fue un periodista importante de los '90 en Argentina, sufrió un ACV y ahora está delicado

Un ACV sufrido en 2012 comenzó a ponerle fin a su carrera periodística y hoy se encuentra aislado del mundo exterior. "Está delicado", dijo su esposa

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Mariano Grondona

Mariano Grondona, a sus 92 años.

Hora Clave fue uno de los programas emblemáticos de la televisión argentina y gran parte del éxito se debe a la labor de Mariano Grondona. El reconocido profesional de la comunicación marcó una época e hizo escuela, inspirando a miles de jóvenes que luego se inclinaron a estudiar periodismo. El también abogado y sociólogo, nacido en 1932, atraviesa un complicado cuadro de salud. Su esposa rompió silencio y fue contundente: “Está delicado”.

Mariano Grondona, alejado de las cámaras de televisión y luchando por su vida

En medio del robo que sufrió Pampita en Barrio Parque, un movilero se encontró por casualidad con Elena Lynch, esposa de Mariano Grondona. Ante las consultas del cronista sobre el estado de salud de su marido, la mujer explicó el motivo de su alejamiento de los medios de comunicación, impulsado por un ACV que sufrió en 2012.

“Mariano está delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo. Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. Estuvo internado”, comenzó explicando Lynch, haciendo referencia a que el periodista no estaba al tanto de la ola de inseguridad sufrida en Barrio Parque.

En sintonía, la artista complementó: “Está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico, ‘tu casa es un sanatorio’. Es un sanatorio”.

Mariano Grondona Hora Clave
Mariano Grondona en Hora Clave.

Mariano Grondona en Hora Clave.

Si bien el periodista sufrió el accidente cerebrovascular hace más de una década, recién en los últimos años comenzó a empeorar su cuadro de salud, ya que al principio del ACV las secuelas eran leves.

Mariano Grondona, según contó Lynch en una entrevista realizada en 2024, tenía dificultades para caminar y problemas en una de sus manos, pero eso no le impidió continuar con Hora Clave. Condujo el programa hasta 2016, con la compañía del periodista Pablo Rossi. Luego tuvo que retirarse.

Mariano Grondona
Mariano Grondona se refugia en su familia.

Mariano Grondona se refugia en su familia.

En la actualidad, el periodista se encuentra aislado del mundo exterior y solo se entera de lo que sucede a través de programadas televisivos. De hecho, una de sus últimas apariciones públicas fue en 2019, cuando acudió a emitir su voto en las elecciones presidenciales de aquel año.

Temas relacionados:

Te puede interesar