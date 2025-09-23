Inicio Policiales Sebastián Codina
Paso importante

Detuvieron al sospechoso de asesinar a Sebastián Codina, el joven desaparecido hace más de 2 años

Sebastián Codina fue visto por última vez a principios de 2023 y ahora un joven fue detenido por el presunto crimen, que lo habría cometido junto a su padre

Sebastián Salas
Sebastián Codina Banes desapareció a comienzos de 2023.

La desaparición de Sebastián Codina Bandes (26) es una de las investigaciones más complejas de los últimos años. El joven que trabajaba en la Feria del Usado en Guaymallén dejó de ser visto a comienzos de 2023. La Fiscalía trabaja el caso bajo la teoría de que fue víctima de un crimen y este martes logró detener a un segundo sospechoso en la causa.

Hasta el día de su desaparición, Sebastián Codina estaba viviendo en una pequeña propiedad en la Feria del Usado en Guaymallén, donde trabajaba en la playa de estacionamiento y como changarín. Por eso la investigación se centró en ese lugar donde ya es vox populi que varios de los elementos que se venden son robados.

La teoría es que su empleador le dio una habitación donde vivía junto a un joven llamado Ariel Alejandro Rosales (27), con quien tenían una mala relación motivada por problemas con el dinero y con el consumo de alcohol. En ese contexto es que este joven habría cometido el crimen con la ayuda de su padre, Daniel Alejandro Rosales. Este último fue detenido en noviembre pasado, lo imputaron por homicidio simple y luego recuperó su libertad.

Darío Sebastián Codina Bandes.png
La última comunicación telefónica con Sebastián Codinase registró el 17 de enero de 2023.

Este martes, personal policial de la División Homicidios realizó dos allanamientos en domicilios ubicados en El Algarrobal. Ariel Rosales fue detenido y le secuestraron un teléfono celular. El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello lo imputará en las próximas horas por homicidio simple y quedará privado de su libertad hasta que se defina si hay pruebas suficientes para dictar la prisión preventiva por el crimen.

Desaparecido en Guaymallén

El 17 de enero de 2023 Sebastián Codina estuvo en la Feria del Usado en Guaymallén. No solamente porque testigos aseguraron que tenía una reunión pactada con el dueño sino porque en las últimas semanas se incorporó al expediente el informe de geoposiciamiento de su celular.

El artefacto estuvo ese día en calle Agustín Álvarez al 412. Luego se apagó ya que no hay rastros de más movimientos, dejó de contestar los mensajes repentinamente y quedó en calidad de desaparecido.

Darío Sebastián Codina Bandes

A partir de ese punto surge una nebulosa. Sobre todo teniendo en cuenta que en la Feria del Usado de Guaymallén trabajan algunas personas vinculadas al mundo delictivo ya que utilizan ese espacio para vender objetos robados, según confirmaron fuentes policiales.

La madre del joven, Inés Bandes, ha encarnado una lucha constante por obtener datos sobre su hijo desaparecido y hace un tiempo aseguró que "nos han llegado muchos mensajes pero esas personas no han acudido ante la Justicia. Necesitamos que declaren. Pedimos la solidaridad de las personas que saben qué es lo que le ocurrió a mi hijo", manifestó sobre el posible crimen.

