Detuvieron al sospechoso de asesinar a Sebastián Codina, el joven desaparecido hace más de 2 años

Darío Sebastián Codina Bandes.png La última comunicación telefónica con Sebastián Codinase registró el 17 de enero de 2023.

Este martes, personal policial de la División Homicidios realizó dos allanamientos en domicilios ubicados en El Algarrobal. Ariel Rosales fue detenido y le secuestraron un teléfono celular. El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello lo imputará en las próximas horas por homicidio simple y quedará privado de su libertad hasta que se defina si hay pruebas suficientes para dictar la prisión preventiva por el crimen.

Desaparecido en Guaymallén

El 17 de enero de 2023 Sebastián Codina estuvo en la Feria del Usado en Guaymallén. No solamente porque testigos aseguraron que tenía una reunión pactada con el dueño sino porque en las últimas semanas se incorporó al expediente el informe de geoposiciamiento de su celular.

El artefacto estuvo ese día en calle Agustín Álvarez al 412. Luego se apagó ya que no hay rastros de más movimientos, dejó de contestar los mensajes repentinamente y quedó en calidad de desaparecido.

Darío Sebastián Codina Bandes

A partir de ese punto surge una nebulosa. Sobre todo teniendo en cuenta que en la Feria del Usado de Guaymallén trabajan algunas personas vinculadas al mundo delictivo ya que utilizan ese espacio para vender objetos robados, según confirmaron fuentes policiales.

La madre del joven, Inés Bandes, ha encarnado una lucha constante por obtener datos sobre su hijo desaparecido y hace un tiempo aseguró que "nos han llegado muchos mensajes pero esas personas no han acudido ante la Justicia. Necesitamos que declaren. Pedimos la solidaridad de las personas que saben qué es lo que le ocurrió a mi hijo", manifestó sobre el posible crimen.