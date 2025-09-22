Inicio Policiales Titanic
Historia de superación

Sobrevivió al accidente del Titanic, casi le amputan las piernas y terminó siendo una estrella del tenis

Norris Williams tiene una de las historias más particulares sobre el accidente en el Titanic

El tenista que sobrevivió al accidente en el Titanic.

Richard Norris Williams fue una figura extraordinaria del siglo XX. Su historia de supervivencia y superación comenzó al ser uno de los pasajeros en el recordado accidente del barco Titanic. No sólo pudo salir vivo de ese naufragio, sino que se negó a que le amputaran las piernas tal como se lo decían los médicos. Y gracias a eso, se terminó convirtiendo en una estrella del tenis.

Nacido el 29 de enero de 1891 en Ginebra, Suiza, en el seno de una familia adinerada de origen estadounidense, Norris Williams creció rodeado de privilegios y pasión por el deporte. Desde niño, mostró un talento innato para el tenis: a los 12 años ya era campeón junior de Suiza.

Pero en 1912, con solo 21 años, su vida dio un vuelco dramático al embarcarse en el Titanic junto a su padre, rumbo a Estados Unidos para competir en torneos y comenzar sus estudios. Lo que parecía un viaje rutinario se convirtió en uno de los accidentes más infames de la historia, pero también en el catalizador de una resiliencia legendaria.

titanic (2).jpg
El accidente del Titanic casi corta su carrera como tenista.

El accidente en el Titanic

El 10 de abril de 1912, padre e hijo subieron a bordo del Titanic en Francia, como pasajeros de primera clase. El transatlántico, considerado "insumergible", zarpó hacia Nueva York con Norris Williams soñando con torneos en América. Cuatro días después ocurrió el accidente contra el iceberg.

El joven tenista y su padre intentaron subir a un bote salvavidas, pero la confusión y la falta de lanchas lo impidieron. Su padre pereció trágicamente en el accidente cuando la primera chimenea del barco se derrumbó sobre él. Norris Williams, por su parte, saltó desde una altura de más de 12 metros a las aguas gélidas a 2 grados bajo cero.

Nadó desesperadamente hasta un bote volcado, donde se aferró durante horas junto a otros sobrevivientes. Fue rescatado por otro barco y llegó a Nueva York exhausto y herido. La exposición prolongada al agua congelada tras el accidente le provocó congelación severa en ambas piernas.

Los médicos recomendaron amputarlas inmediatamente para salvar su vida. "No lo permitiré; soy tenista y necesito mis piernas", respondió Norris Williams. Contra todo pronóstico, rechazó la cirugía y optó por un tratamiento alternativo: se obligó a levantarse y caminar cada dos horas, día y noche, para estimular la circulación. El dolor era insoportable.

Semanas después, en junio de 1912, participó en su primer torneo en Estados Unidos. Ganó, demostrando que su cuerpo y espíritu habían resistido. Apenas meses después del accidente, conquistó el Campeonato Nacional de Estados Unidos en dobles mixtos. En 1914, se coronó campeón nacional de singles, derrotando a rivales de élite y consolidándose como una estrella emergente del tenis. Repitió el título en 1916. Se retiró del tenis a los 44 años, en 1935.

