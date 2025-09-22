El Gobierno le enrostró a la oposición que arreglará en 18 meses la ruta que une San Carlos con San Rafael

Marité Baduí ruta 143

Ella y la cúpula del Gobierno defendieron esa decisión de reformar las 3 rutas nacionales con fondos del Estado provincial bajo el argumento de que son vías claves para favorecer la producción mendocina.

El mismo argumento usó la vicegobernadora Hebe Casado cuando se anunció que se comenzaría por hacer esa ruta que une su San Rafael natal con San Carlos. “Cada camión que se rompe por el mal estado del asfalto encarece la producción. Mejorar la ruta significa abaratar costos logísticos, dar más seguridad y salvar vidas”.

Cuánto costará y cuánto demorará la reforma de la ruta nacional 143

Según el lanzamiento de la licitación la reforma de esa ruta nacional que comprende 107 kilómetros costará $59.507.375,93 y se hará en tres secciones de manera simultáneas.

ruta 143 San Rafael La ruta nacional 143 está destrozada sobretodo en el tramo que une San Carlos con San Rafael. Prensa Gobierno de Mendoza