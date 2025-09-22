La decisión de Alfredo Cornejo de que el Gobierno provincial costee de las reformas de las rutas nacionales 7, 40 y 143 con fondos del Resarcimiento por la promoción industrial, fue blanco de fuertes críticas de la oposición. Tanto que la misma senadora nacional del PJ, Anabel Fernández Sagasti lo denunció penalmente, aunque la Justicia -Federal y provincial- desestimó la acusación.
El Gobierno le enrostró a la oposición que arreglará en 18 meses la ruta que une San Carlos con San Rafael
En el lanzamiento de la licitación de la ruta nacional 143, la subsecretaria de Infraestructura Marité Baduí promocionó la obra con una frase de campaña