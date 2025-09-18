Te sorprenderá: ¿Cuál es la ruta más transitada de Argentina?

Sin embargo, existe una que se destaca por encima del resto debido a la gran cantidad de vehículos que la recorren diariamente.

ruta nacional 9 (2) La Ruta Nacional 9 es una carretera argentina que une la Ciudad de Buenos Aires con la frontera boliviana. En su curso atraviesa las 7 provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, pasando por las ciudades capitales de las últimas cinco provincias.

La Ruta Nacional 9 es la más transitada del país. Con más de 1.900 kilómetros de extensión, conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la frontera norte en Jujuy, pasando por provincias claves como Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Salta.

Este corredor vial es considerado uno de los ejes más importantes de Argentina porque une las zonas de mayor concentración urbana e industrial. Además, atraviesa regiones con fuerte actividad económica y turística, lo que explica su constante flujo vehicular.

La Ruta 9 no solo conecta a millones de personas, sino que también es fundamental para el transporte de mercaderías. Se calcula que por ella circulan diariamente miles de camiones, lo que la convierte en un pilar para la logística nacional.

A nivel turístico, la ruta permite el acceso a grandes ciudades como Rosario y Córdoba, y facilita el movimiento hacia el norte argentino, una región de gran atractivo cultural y natural.

ruta nacional 9 (3) La Ruta Nacional 9 además de ser la más transitada del país, también es una de las más peligrosas.

Debido a su altísima circulación, en varios tramos de la Ruta Nacional 9 se han implementado obras de modernización, como autopistas y circunvalaciones, para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes. Estos trabajos buscan acompañar el crecimiento constante del tránsito que caracteriza a este corredor.

Es decir, la Ruta Nacional 9 es la columna vertebral del tránsito argentino, la vía más utilizada del país y un reflejo de la importancia de las rutas en el desarrollo económico, social y turístico de la Argentina.

Características de esta ruta