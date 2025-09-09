Conocer la extensión y características de cada provincia ayuda a comprender mejor la dinámica social, económica y ambiental de Argentina. Entre todas las provincias, hay una que destaca por su tamaño y relevancia estratégica: su territorio es clave para la economía, la producción agrícola y la concentración de población, mostrando un mosaico de la vida argentina.

Mapa de Argentina (1) Algunas provincias se convierten en protagonistas al concentrar población, producción y recursos clave para el desarrollo nacional

Cuál es la provincia más grande de Argentina

La provincia más grande de Argentina es Buenos Aires, con aproximadamente 307.571 km² de territorio, según datos del Instituto Geográfico Nacional. Su capital es La Plata, mientras que el Área Metropolitana concentra la mayor población y la actividad económica más intensa.