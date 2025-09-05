Nadie lo sabe: cuál es el origen y significado del nombre que lleva la provincia de Neuquén

El significado y origen del nombre que lleva la provincia de Neuquén

parque nacional nahuel huapi El lago Nahuel Huapi es un lago de origen glaciar de la Patagonia Argentina. Es compartido por las provincias argentinas del Neuquén y de Río Negro, y rodeado mayormente por el parque nacional homónimo

El nombre Neuquén proviene del mapudungun "newenken" que significa "correntoso". Este vocablo también pudo haber derivado del araucano "nedquén" que se traduce como "atrevido y audaz".

Además, proviene del idioma mapuche, la lengua del pueblo originario que habita la zona desde tiempos ancestrales. Su significado se interpreta comúnmente como “agua que corre” o “río que corre”, en referencia al río Neuquén, que atraviesa la región y fue clave para la vida y desarrollo de las comunidades locales.

De acuerdo con el sitio Comunica, "Neuquén, tierra de ríos correntosos, lleva consigo la huella de diversas etnias precolombinas. Desde los picunche hasta los huilliche, la región fue testigo de las primeras exploraciones en el siglo XVI y, más tarde, sufrió la invasión en la Conquista del Desierto. Su nombre nos sumerge en las aguas turbulentas de su historia".

mapuches en neuquen La principal tribu neuquina son los mapuches que, al día de hoy, habitan la zona que les pertenece. Estas tribus son de distintas etnias tales como picunche, pehuenche y puelche, huarpes, tehuelche y huilliche

En este sentido, el territorio fue testigo del asentamiento de la primera misión jesuita en 1653, de la campaña militar de Juan Manuel de Rosas en 1833 y de la denominada Conquista del Desierto dirigida por Julio A. Roca en 1879.

Características de esta provincia