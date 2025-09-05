Inicio Sociedad significado
Nadie lo sabe: cuál es el origen y significado del nombre que lleva la provincia de Neuquén

Pocos conocemos por qué cada región lleva su nombre. Hoy te contamos el de la provincia de Neuquén: un viaje entre ríos mapuches y las sombras de la conquista

Martina Baiardi
Martina Baiardi
La provincia de Neuquén, ubicada en la región de la Patagonia Argentina, es muy conocida por sus paisajes impresionantes y su riqueza natural. Sin embargo, pocas personas conocen el origen y significado particular de su nombre.

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus nombres es descubrir una narrativa que entrelaza culturas, resistencias y exploraciones.

En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada nombre como un hilo que nos conecta con los pueblos originarios, colonizadores y la amalgama de influencias extranjeras. Hoy nos adentramos en la historia de la Provincia de Neuquén.

El significado y origen del nombre que lleva la provincia de Neuquén

parque nacional nahuel huapi
El lago Nahuel Huapi es un lago de origen glaciar de la Patagonia Argentina. Es compartido por las provincias argentinas del Neuquén y de Río Negro, y rodeado mayormente por el parque nacional homónimo

El nombre Neuquén proviene del mapudungun "newenken" que significa "correntoso". Este vocablo también pudo haber derivado del araucano "nedquén" que se traduce como "atrevido y audaz".

Además, proviene del idioma mapuche, la lengua del pueblo originario que habita la zona desde tiempos ancestrales. Su significado se interpreta comúnmente como “agua que corre” o “río que corre”, en referencia al río Neuquén, que atraviesa la región y fue clave para la vida y desarrollo de las comunidades locales.

De acuerdo con el sitio Comunica, "Neuquén, tierra de ríos correntosos, lleva consigo la huella de diversas etnias precolombinas. Desde los picunche hasta los huilliche, la región fue testigo de las primeras exploraciones en el siglo XVI y, más tarde, sufrió la invasión en la Conquista del Desierto. Su nombre nos sumerge en las aguas turbulentas de su historia".

mapuches en neuquen
La principal tribu neuquina son los mapuches que, al día de hoy, habitan la zona que les pertenece. Estas tribus son de distintas etnias tales como picunche, pehuenche y puelche, huarpes, tehuelche y huilliche

En este sentido, el territorio fue testigo del asentamiento de la primera misión jesuita en 1653, de la campaña militar de Juan Manuel de Rosas en 1833 y de la denominada Conquista del Desierto dirigida por Julio A. Roca en 1879.

Características de esta provincia

  • Capital: Neuquén.
  • Superficie: 94.078 Km².
  • Población: 710.814 habitantes (Censo 2022).
  • La zona está habitada por el hombre desde hace más de 17 mil años.
  • A lo largo de su extensión, presenta cuatro tipos de climas: húmedo (área cordillerana, al sur de Pino Hachado), nival (zona de alta montaña de los Andes), árido de estepa (Meseta Patagónica y Andes de Transición) y semiárido (al Norte y Este provincial).
  • Cuenta con 4 parques nacionales: Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lanín y Laguna Blanca.
  • Los límites de la provincia son el río Limay al Sur, al oeste las altas cumbres andinas fronterizos con Chile y la intersección del río Colorado con el meridiano (68º 15' O).

