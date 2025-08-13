Terror en Neuquén: apareció una cruz con vidrios molidos en un parque turístico e investigan si es un ritual

parque de los dinosaurios en neuquen Tenebroso hallazgo en Neuquén tenía forma de cruz con cuatro puntas de flecha y medía aproximadamente 30 metros

En el operativo, que se extendió por casi cinco horas y qué incluyó a seis integrantes de la guardia ambiental y al presidente de la vecinal, informaron que no hay registros oficiales de actividades programadas que justifiquen la instalación de la cruz. Sin embargo, la intervención fue retirada por representar un riesgo para la fauna, la flora y los peatones.

Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, indicó que no se descarta que sea parte de un ritual religioso o cultural, aunque aclaró que no hay testigos ni registros de actividad en el lugar. Además, si fuera artístico, seguramente habría algún tipo de difusión.

Hipótesis y teorías de los vecinos

Al momento del hallazgo comenzaron a circular todo tipo de hipótesis. Algunos sugieren que podría tratarse de una intervención artística o un mensaje con connotaciones religiosas, mientras que otros temen que se trate de algún tipo de ritual o señal vinculada a creencias esotéricas. Además, otro dato que aumenta el misterio es que la zona donde se instaló la cruz no tiene acceso vehicular, por lo que los materiales debieron cargarse manualmente.

hallazgo en neuquen Mientras se limpiaba los registros del posible ritual, se retiró un metro cúbico de vidrio molido equivalente a un bolsón de arena casi lleno

También se mencionó la posibilidad de que sea parte de un proyecto fotográfico o audiovisual, pero como ya dijimos, está prohibido, sobre todo si no hay un permiso. Por su parte, la Policía de Neuquén inició una investigación para determinar el origen del objeto y esclarecer las intenciones detrás de su instalación.