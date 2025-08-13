Inicio Sociedad Neuquén
Terror en Neuquén: apareció una cruz con vidrios molidos en un parque turístico e investigan si es un ritual

Se trata de una cruz de 30 metros hecha con piedras y vidrio molido hallada en el Parque de Dinosaurios en la provincia de Neuquén. Aún se desconoce el origen

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Neuquén amaneció con un hallazgo tan inquietante como intrigante en el Parque de los Dinosaurios, en la zona oeste de la ciudad. La comunidad se topó con una enorme cruz formada con piedras y trozos de vidrio molido, cuidadosamente dispuesta sobre el suelo. El hecho generó curiosidad, temor y un sinfín de especulaciones entre quienes frecuentan el lugar.

Según relataron testigos, la cruz mide aproximadamente treinta metros y fue elaborada con piedras de diferentes tamaños, intercaladas con fragmentos de vidrio verde y transparente, que reflejan la luz del sol y producen un brillo llamativo a la distancia. Lo más llamativo es que nadie vio a las personas que la colocaron ni sabe con certeza cuándo apareció. De hecho, aún se desconoce su origen y creen que se trata de un ritual.

El Parque de los Dinosaurios, escenario del hallazgo en Neuquén

El Parque de los Dinosaurios es un espacio recreativo y turístico de Neuquén que recibe a cientos de visitantes a diario. Su principal atractivo son las réplicas a escala real de especies prehistóricas que habitaron la región. Sin embargo, este reciente descubrimiento lo convirtió, al menos por ahora, en el centro de un misterio que intriga a las personas locales y turistas.

parque de los dinosaurios en neuquen
En el operativo, que se extendió por casi cinco horas y qué incluyó a seis integrantes de la guardia ambiental y al presidente de la vecinal, informaron que no hay registros oficiales de actividades programadas que justifiquen la instalación de la cruz. Sin embargo, la intervención fue retirada por representar un riesgo para la fauna, la flora y los peatones.

Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, indicó que no se descarta que sea parte de un ritual religioso o cultural, aunque aclaró que no hay testigos ni registros de actividad en el lugar. Además, si fuera artístico, seguramente habría algún tipo de difusión.

Hipótesis y teorías de los vecinos

Al momento del hallazgo comenzaron a circular todo tipo de hipótesis. Algunos sugieren que podría tratarse de una intervención artística o un mensaje con connotaciones religiosas, mientras que otros temen que se trate de algún tipo de ritual o señal vinculada a creencias esotéricas. Además, otro dato que aumenta el misterio es que la zona donde se instaló la cruz no tiene acceso vehicular, por lo que los materiales debieron cargarse manualmente.

hallazgo en neuquen
También se mencionó la posibilidad de que sea parte de un proyecto fotográfico o audiovisual, pero como ya dijimos, está prohibido, sobre todo si no hay un permiso. Por su parte, la Policía de Neuquén inició una investigación para determinar el origen del objeto y esclarecer las intenciones detrás de su instalación.

