Inicio Sociedad significado
Frases populares

Lo que heredas no lo robas: cuál es el significado del refrán "la manzana no cae tan lejos del árbol"

Los refranes se utilizan a toda hora como parte del ingenio popular. De hecho, hay uno con un significado muy peculiar para explicar el comportamiento heredado

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Lo que heredas no lo robas: cuál es el significado del refrán la manzana no cae tan lejos del árbol

Lo que heredas no lo robas: cuál es el significado del refrán "la manzana no cae tan lejos del árbol"

El habla cotidiana está llena de refranes y expresiones que usamos a diario sin detenernos demasiado en su origen o significado, ya que se lo da por sentado. Una de ellas es el refrán “ la manzana no cae tan lejos del árbol”, una frase que, sin duda, ha atravesado generaciones y culturas siendo el centro de una conversación.

Con solo echar una rápida ojeada por la Literatura Española, veremos que el asunto que nos ocupa ha merecido ser tratado de un modo más o menos directo. De eso se trata popularizar dichos y conocer qué significan. Hoy te contamos el caso de un popular refrán que suele aparecer en charlas cotidianas, sobre todo con los niños que muestran cualidades o talentos similares a los de sus padres.

Un refrán vale más que mil palabras, de hecho, uno se considera que es bueno, principalmente si está bien usado y si es oportuno. Pero muchas veces esto no es propiedad exclusiva de la cultura argentina, los orientales también tienen sus refranes, los árabes y judíos, los pueblos mediterráneos.

Otros, sin embargo, no solo buscan hacer dar un toque chistoso a una situación, sino que, buscan enseñar o más bien reflexionar y estimular el pensamiento moral e intelectual. Tal como "la manzana no cae tan lejos del árbol"

niño en árbol de manzana
Hoy analizamos el origen y significado del popular refr&aacute;n "La manzana no cae tan lejos del &aacute;rbol"

Hoy analizamos el origen y significado del popular refrán "La manzana no cae tan lejos del árbol"

Cuál es el significado de este popular refrán

Al pie de un manzano (o de casi cualquier árbol frutal), se puede ver la fruta que produce tirada en el suelo. La fruta se desprende de las ramas y cae al suelo, pero permanece cerca del árbol del que procede. Este hecho natural se convirtió con el tiempo en una metáfora y, hoy en día, significa que una persona "no está lejos de cómo son sus padres".

Cuando alguien dice que “la manzana no cae tan lejos del árbol”, está señalando que los hijos suelen heredar características de sus padres, ya sea en la personalidad, los comportamientos o incluso en los talentos y defectos. Es decir, hace referencia a que las similitudes entre padres e hijos no son casualidad, sino parte de la transmisión genética, cultural o de crianza.

Por ejemplo, si un joven demuestra habilidades artísticas y su madre es pintora, o si un niño repite los mismos gestos que su padre, esta expresión sirve para remarcar esa conexión. También puede emplearse en un sentido negativo, cuando se nota que una persona repite errores o actitudes cuestionables que ya se veían de familia.

padres discutiendo
Desde las aldeas europeas hasta las conversaciones actuales, este refr&aacute;n nos da a entender que, en muchos casos, la historia que heredamos se repite&hellip; aunque a veces con un giro propio

Desde las aldeas europeas hasta las conversaciones actuales, este refrán nos da a entender que, en muchos casos, la historia que heredamos se repite… aunque a veces con un giro propio

El origen del dicho

La frase tiene sus raíces en un refrán europeo muy antiguo. En el siglo XVIII ya circulaba el proverbio Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm (“La manzana no cae lejos del tronco”), que más tarde se popularizó en otros idiomas europeos. En inglés, la frase The apple doesn’t fall far from the tree aparece registrada en el siglo XIX y ganó visibilidad. En ambos casos, la imagen de la manzana que cae directamente bajo el árbol simboliza lo inevitable de la herencia.

La metáfora se fue expandiendo por distintas lenguas y culturas, hasta consolidarse también en el español. Aunque no existe una fecha exacta de su adopción, su popularidad en América Latina y España está ligada a la transmisión oral de los refranes y a la influencia de la literatura europea.

En la actualidad, el refrán “la manzana no cae tan lejos del árbol” sigue plenamente vigente. Se escucha tanto en la vida cotidiana como en redes sociales, y suele usarse con un toque de humor o complicidad, especialmente en contextos familiares. Más que un simple refrán, es una forma breve y efectiva de transmitir una idea compleja: como los vínculos familiares dejan huella en nuestra forma de ser.

Temas relacionados:

Te puede interesar