"Mal de muchos, consuelo de tontos": qué significa esta popular refrán

Los dichos y refranes que se utilizan a toda hora son un ejemplo del ingenio popular. Hoy te revelamos qué significa "mal de muchos, consuelo de tonto"

Martina Baiardi
En Argentina es común escuchar la expresión “mal de muchos, consuelo de tontos”, una frase popular que se repite en conversaciones cotidianas, en los medios de comunicación e incluso en el ámbito político. Pero, ¿qué significa realmente y de dónde proviene este refrán que forma parte de la cultura popular?

Con solo echar una rápida ojeada por la Literatura Española, veremos que el asunto que nos ocupa ha merecido ser tratado de un modo más o menos directo. De eso se trata popularizar dichos y conocer qué significan. Hoy te contamos el caso de un popular refrán que suele aparecer en charlas cotidianas, sobre todo cuando alguien intenta consolarse al saber que no es la única persona con un problema.

Un refrán vale más que mil palabras, de hecho, uno se considera que es bueno, principalmente si está bien usado y si es oportuno. Pero muchas veces esto no es propiedad exclusiva de la cultura argentina, los orientales también tienen sus refranes, los árabes y judíos, los pueblos mediterráneos.

Qué significa “mal de muchos, consuelo de tontos”

Los dichos y refranes que se utilizan a toda hora son un ejemplo del ingenio popular, y en Argentina hay muchos, como "mal de muchos, consuelo de tontos"

Un blog de dichos populares, define a este refrán como: "No podemos consolarnos ante una desgracia evitable, justificándonos diciendo que eso les sucede a muchos otros". Es decir, la frase se utiliza para señalar que el sufrimiento colectivo no debería ser motivo de alivio personal. Es decir, cuando una persona atraviesa una dificultad y se entera de que otros están en la misma situación, puede llegar a sentir menos carga emocional. Sin embargo, el refrán advierte que esa sensación de “consuelo” es ilusoria y poco inteligente.

En pocas palabras, la enseñanza que transmite es:

  • Compartir un problema no lo hace menos grave.
  • El dolor ajeno no debería servir para justificar o minimizar el propio.
  • La resignación colectiva no soluciona nada.

El origen del refrán

"Mal de muchos, consuelo de tontos" es una frase que se escucha seguido, pero en cuanto a su significado pocos saben por qué no se recomienda su uso

Aunque muchos la consideran una frase argentina, lo cierto es que tiene raíces mucho más antiguas. El refrán proviene del castellano clásico y aparece registrado en recopilaciones de proverbios españoles desde la Edad Media. Su uso fue expandiéndose en América Latina a través de la tradición oral, hasta quedar muy arraigado en el habla cotidiana argentina.

Algunos historiadores del lenguaje señalan que ya en el siglo XVII se empleaba para criticar la pasividad social frente a las desgracias comunes, especialmente en tiempos de crisis económicas o pestes. En la Argentina, se popularizó durante los siglos XIX y XX, y hoy sigue vigente en todo tipo de ámbitos.

Aparece documentado en recopilaciones antiguas y tiene una función moral: desalentar la idea de que el sufrimiento ajeno puede aliviar el propio. De hecho, el mensaje es directo: alegrarse porque otros también están en problemas es, en realidad, un consuelo tonto.

El dicho cobra fuerza en situaciones como crisis económicas, problemas laborales, problemas de salud o dificultades sociales. Muchas veces se usa con tono crítico, para marcar que aceptar los problemas solo porque “todos los sufren” no lleva a ninguna solución.

