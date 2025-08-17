"Llueve sobre mojado": qué significa la curiosa frase que suele usarse para las personas con mala suerte

Qué significa la frase "llovido sobre mojado"

mala suerte “Llovido sobre mojado” es una frase bastante usada y que puede significar algún tipo de mala suerte

Como algo ya les adelantamos, esta expresión, muy popular en España, pero también presente en varios países hispanohablantes se utiliza para indicar que algo malo sucede nuevamente o se intensifica en un contexto donde ya existían problemas previos. En otras palabras, es como si una tormenta volviera a descargar agua sobre un terreno que ya está empapado: el efecto es mayor y más difícil de sobrellevar.

Por ejemplo, si una persona pierde su billetera y, al mismo tiempo, se queda sin señal en el celular para pedir ayuda, puede decir que “le llueve sobre mojado”. El foco está puesto en esa sensación de estar atrapado en una seguidilla de eventos desafortunados.

Origen de la frase

Su origen es metafórico y se basa en una imagen muy simple: cuando el suelo ya está mojado, recibir más lluvia provoca inundaciones, barro o deterioro. De la misma manera, en la vida, cuando las dificultades se acumulan, el impacto emocional o práctico es mucho mayor.

mala suerte (1) En pocas palabras, “llover sobre mojado” se refiere a una acumulación de problemas

El dicho se ha transmitido durante siglos en países de habla hispana y, aunque no se puede determinar un autor o momento exacto en que surgió, su sentido ha permanecido prácticamente inalterado.

Como verás, hemos mencionado esta frase en formas distintas y lo cierto es que hay varias formas de explicarlas, aunque son lo mismo:

Llueve sobre mojado

Llovido sobre mojado

Sobre llovido, mojado

Llover sobre mojado

Más allá de describir infortunios, “llover sobre mojado” se usa en conversaciones cotidianas, en literatura e incluso en periodismo, para resumir de forma breve y visual la idea de acumulación de problemas. Su fuerza radica en que todos podemos imaginar y sentir, lo que significa que algo vuelva a golpear cuando todavía no hemos superado lo anterior.