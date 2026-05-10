Visita a un veterinario: qué significa que tu gato tenga "rastas" y por qué no debes tocarlas

Qué significa que tu gato tenga "rastas" y por qué no debes tocarlas

A diferencia de un enredo común, estas estructuras compactas indican que el ciclo de muda del pelo se ha interrumpido, nada más que tu gato no ha podido eliminarlo.

Cuando el pelo muerto no se elimina mediante el cepillado o el acicalamiento natural, se entrelaza con el pelo nuevo, creando una masa sólida en el pelaje de tu mascota.

En razas de pelo largo, esta es es la consecuencia directa de no usar el cepillo adecuadamente. No obstante, también puede significar que tu mascota tenga problemas de movilidad o sobrepeso. Si le duelen los dientes, este puede ser también un factor.

mascota, gato Varios son los motivos por los que tu mascota puede tener este tipo de pelo.

La regla de oro ante esta situación es clara: no intentes deshacerlas ni cortarlas por tu cuenta. Muchos propietarios cometen el error de usar tijeras de cocina, lo que suele terminar en una visita de urgencia al veterinario.

Debajo de esas "rastas", la piel está bajo una tensión constante. Tirar de ellas para intentar desenredarlas causa un dolor agudo a tu mascota, generando una respuesta agresiva.

Al no haber ventilación bajo el pelo apelmazado de tu gato, la zona se convierte en un nido de bacterias y humedad, por lo que podría generar dermatitis u otros problemas de piel.

Qué hacer ante este problema

Si tu mascota presenta este problema, la recomendación es acudir a una visita a un veterinario o a un peluquero profesional de gatos.

Ellos utilizan maquinillas eléctricas de alta precisión y, en casos de nudos muy severos o gatos muy estresados, pueden optar por una sedación ligera para retirar el pelo sin dolor.