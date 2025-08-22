"Cría cuervos y te sacarán los ojos": qué significa este popular refrán y de dónde viene

En este sentido, algunos suelen encerrar la sabiduría de generaciones pasadas y transmiten enseñanzas que se mantienen vigentes hasta hoy. Una de las frases más conocidas en el mundo hispano es “Cría cuervos y te sacarán los ojos”, una advertencia cargada de simbolismo que ha trascendido fronteras y épocas.

¿Qué significa este refrán?

La expresión “cría cuervos y te sacarán los ojos” se utiliza para señalar la ingratitud de aquellas personas a las que se les ayuda, protege o favorece, pero que luego actúan en contra de quien les tendió la mano. En otras palabras, advierte sobre el riesgo de confiar demasiado o entregar apoyo a alguien que, en lugar de agradecer, puede traicionar o perjudicar.

dar consejo cria cuervos y te sacaran los ojos Imagen creada con IA. Este refrán es un gran consejo que nos pueden dar quienes nos quieren. A veces darlo todo por alguien hace que luego "nos traicione"

Este dicho suele aplicarse en situaciones familiares, laborales o de amistad, cuando alguien devuelve mal por bien. Es un recordatorio de que la bondad no siempre garantiza lealtad y que es necesario ser prudente con quienes se elige ayudar.

El refrán tiene raíces en la observación popular y en la tradición literaria española. Se asocia al comportamiento del cuervo, un ave considerada astuta y oscura en varias culturas. En la Edad Media, los cuervos eran vistos como animales de mal agüero, relacionados con la muerte y la traición.

Hoy en día, “cría cuervos y te sacarán los ojos” sigue siendo un refrán vigente y se aplica en múltiples contextos. Desde un socio que traiciona la confianza, hasta un hijo o allegado que no valora los sacrificios recibidos, la frase funciona como un recordatorio de que no siempre quienes reciben ayuda la sabrán agradecer.