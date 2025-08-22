Peña, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Cine Teatro Imperial 3 La Municipalidad de Maipú prepara una serie de actividades para todos los gustos.

El cierre de humor estará a cargo del exitoso show "Monólogos Heróicos", donde los superhéroes más famosos bajan del cómic para hacer stand up en el Imperial de Maipú.

A continuación, todos los detalles para organizarte con tiempo:

Peña Sanmartiniana por el día del Padre mendocino

El próximo 24 de agosto la Casa de las Bóvedas será escenario de un encuentro cultural con música cuyana, ballets y gastronomía típica, en homenaje al legado del General José de San Martín.





Peña Maipú 5 La Municipalidad de Maipú prepara una serie de actividades para todos los gustos.

El próximo domingo 24 de agosto, la Casa de las Bóvedas, ubicada en Ruta Provincial 50, kilómetro 110, en Rodeo del Medio se realizará la Peña Sanmartiniana de 11 a 15 hs. La peña contará con una variada propuesta cultural y gastronómica: música cuyana en vivo, presentaciones de ballets folclóricos y el tradicional locro que acompañará la jornada de celebración.

Cine para toda la familia

El Cine Imperial lanza dos grandes estrenos para todo publico. Quienes quieran asistir al cine pueden sacar sus entradas de manera digital por munimaipu.boleteriadigital.com.ar o bien por boletería del cine.

Tesis sobre una domesticación - Cine INCAA

Basada en la novela homónima de Camila Sosa Villada, narra la historia de una exitosa actriz trans, su esposo y su hijo, un niño adoptado legalmente, quienes conforman una familia que ha atravesado muchas pruebas y adaptaciones para ser aceptada como tal. Pero esa domesticación de la que extraen su paz, será amenazada por un viaje al pueblo en donde vive la familia de la actriz y un hombre que años atrás la rescató de un ataque.

Jueves 21 - 21.30 hs

Viernes 22 - 18 hs

Sábado 23 - 18 s

Los tipos malos 2

¿Quién es más malo que Los Tipos Malos? Las chicas malas. En este nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation de 2022; ahora "Los Tipos Malos" están luchando por encontrar confianza y aceptación en sus nuevas vidas como Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer “un último trabajo” por parte de un escuadrón de delincuentes exclusivamente femenino.

Jueves 21 - 19 hs

VIernes 22 - 15.30 hs

Sábado 23 - 15.30 hs

Martes 26 - 19 hs

Miércoles 27 - 19 hs

Stand Up: Monólogos heróicos

Monólogos Heroicos es un show de humor en el que los personajes más populares del universo del cómic dejan de lado sus superpoderes para hacer STAND UP. La divertida puesta en escena llegará al Imperial el Viernes 22 a las 21.30 hs .

De la mano de Rodrigo Casavalle el espectáculo cuenta entre otras temáticas la relación tóxica de Batman y Robin, Superman y una conmovedora historia de crianza en San Juan, Spiderman sumido en estafas piramidales del telar de la abundancia, Flash con negocios de importación de Paraguay o Mickey y su lucha por sus aportes jubilatorios.

Conseguí tu entrada por www.entradaweb.com.ar