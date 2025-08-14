James Holmes cometió una de las masacres más recordadas en Estados Unidos.

El 20 de julio de 2012, Estados Unidos se convirtió en el epicentro de una tragedia que conmocionó al mundo gracias a una de las tantas masacres que se viven en ese país. Un joven que tiroteó a una docena de personas en un cine, no sin antes sacarse un par de selfies.

James Holmes, un joven de 24 años, irrumpió en una sala del cine Century 16 de Colorado durante la proyección de medianoche de Batman: The Dark Knight Rises, desatando un tiroteo que dejó 12 muertos y 70 heridos.

Este acto de violencia no solo marcó un antes y un después en la historia de las masacres en Estados Unidos, sino que también dejó al descubierto la perturbadora mente de un asesino que, horas antes de su crimen, se tomó selfies que han sido descritas como “diabólicas” por su frialdad y teatralidad.

La masacre en un cine de Estados Unidos

James Holmes, un ex estudiante de neurociencia de la Universidad de Colorado, no tenía antecedentes penales antes del tiroteo. Sin embargo, su vida personal mostraba señales de deterioro.

Había abandonado su doctorado tras fallar un examen oral clave y enfrentaba problemas emocionales tras una ruptura amorosa. Su defensa argumentó que sufría de esquizofrenia, con pensamientos intrusivos y delirios que lo llevaron a planear la masacre como una forma retorcida de “restaurar su valor personal”.

Lo cierto es que las selfies tomadas por James Holmes, recuperadas de su celular y presentadas como evidencia en el juicio, son un reflejo escalofriante de su estado mental. En ellas, aparece con el cabello teñido de naranja brillante, en un aparente homenaje al Joker, el villano de la saga de Batman.

En una imagen, posa con lentes de contacto negros que oscurecen sus ojos, sacando la lengua y sosteniendo un arma. En otra, sonríe con una mueca macabra, mostrando su equipo táctico y un arsenal que incluía un rifle semiautomático, una escopeta y una pistola. Estas fotos fueron tomadas el 19 de julio de 2012, apenas horas antes de la masacre.

La masacre en sí fue planeada con precisión. James Holmes compró armamento y equipo táctico durante meses, incluyendo granadas de gas lacrimógeno, chalecos antibalas y miles de balas.

Durante la masacre, ingresó al cine por una salida de emergencia que él mismo había dejado abierta, lanzó gas lacrimógeno y disparó indiscriminadamente contra la audiencia, que inicialmente pensó que se trataba de una broma relacionada con la película.

El autor de la masacre fue condenado a 12 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente tiene 37 años y cumple su condena bajo estrictas medidas de seguridad debido a amenazas de otros reclusos.

