El rey de España que filmaba y distribuía películas para adultos: quién es y por qué lo hacía

Alfonso XIII cine Rey Alfonso XIII.

Todo comenzó cuando durante una de sus visitas a Francia, Alfonso vio cómo filmaban películas de este género, y pensó que sería buena idea hacer lo mismo en España. Es por ello que el monarca le encargó a los hermanos Baños, pioneros en la producción cinematográfica en España, crear la productora ROYAL FILMS.

Se calcula que en 1920 se grabaron unas 70 películas para adultos, y se dice que Alfonso XIII se implicaba en los guiones, en la dirección y en el casting. Además, estas películas fueron filmadas en un prostíbulo valenciano, algunos de los cuales tenían bastante fama en aquellos momentos, y ha señalado que las protagonistas de los filmes son prostitutas.

De estas 70 películas, solo 3 han quedado almacenadas en la Filmoteca Valenciana. Nos referimos a El confesor, El ministro y Consultorio de señoras. Estas cintas fueron donadas en la década de 1990 y se han restaurado y digitalizado para su conservación.

Las cintas de Alfonso XIII fueron encontradas en un convento valenciano, y quien las encontró fue el director de la Filmoteca y productor José Luis Rado. Estas películas son mudas, y en blanco y negro. El contenido pornográfico es muy explícito, y siempre se dijo que el monarca había ordenado la destrucción de toda su colección de películas, pero fueron los hermanos Baños quienes guardaron algunas copias.

Es importante aclarar que estas películas solo podrían salir de la Filmoteca en caso de que lo pidiera un festival o un museo y tras pedir permiso al propietario. Además, desde la Filmoteca han indicado que las copias en DVD solo están disponibles para trabajos de estudio e investigación.