En las últimas horas falleció el emblemático director argentino Adolfo Aristarian. Tenía 82 años y la noticia fue confirmada por la Academia de Cine Español, ya que desde hace varios años que vivía en aquel país europeo.
¿Dónde se pueden ver las mejores películas de Adolfo Aristarain?
El reconodido director argentino falleció a sus 82 años en España. A continuación te decimos dónde ver sus mejores películas
Películas como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera y Martín (Hache) son algunas de sus producciones más conocidas.
Sus películas combinan la firmeza narrativa del cine estadounidense clásico y los temas sociales del cine político de la Argentina.
¿Dónde se pueden ver las películas de Adolfo Aristarain?
- Tiempo de revancha: se puede ver en YouTube.
"Dos compañeros de trabajo fingen un accidente laboral para chantajear a la empresa por una suma de dinero. Sin embargo, el plan sale mal y uno de ellos muere. El otro exige una indemnización, pero la empresa rehúsa pagarle", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1981.
- Un lugar en el mundo: también se puede ver en YouTube.
"Después de regresar del exilio, un maestro argentino inspira a sus vecinos oprimidos a luchar contra un terrateniente cruel", es la sinopsis de esta película protagonizada por Federico Luppi.
- La ley de la frontera: se puede ver en YouTube.
"Un periodista de inicios de siglo persigue a un bandido en Galicia, donde se topa con dos miembros de su pandilla", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1995.
- Martín (Hache): también está disponible para ver en YouTube.
En 1997 se estrenó esta producción cuya sinopsis es la siguiente: "Martín, un chico de 19 años, sufre una sobredosis casi mortal. Después, su madre lo envía a Madrid, donde su padre, exdirector de cine, vive con su novia, mucho más joven que él, y su amigo Dante, un actor homosexual".
¿De qué murió el director argentino Adolfo Aristarain?
Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del fallecimiento del también guionista.