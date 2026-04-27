¿Dónde se pueden ver las mejores películas de Adolfo Aristarain?

¿Dónde se pueden ver las películas de Adolfo Aristarain?

Tiempo de revancha: se puede ver en YouTube.

"Dos compañeros de trabajo fingen un accidente laboral para chantajear a la empresa por una suma de dinero. Sin embargo, el plan sale mal y uno de ellos muere. El otro exige una indemnización, pero la empresa rehúsa pagarle", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1981.

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Un lugar en el mundo: también se puede ver en YouTube.

"Después de regresar del exilio, un maestro argentino inspira a sus vecinos oprimidos a luchar contra un terrateniente cruel", es la sinopsis de esta película protagonizada por Federico Luppi.

La ley de la frontera: se puede ver en YouTube.

"Un periodista de inicios de siglo persigue a un bandido en Galicia, donde se topa con dos miembros de su pandilla", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1995.

Martín (Hache): también está disponible para ver en YouTube.

En 1997 se estrenó esta producción cuya sinopsis es la siguiente: "Martín, un chico de 19 años, sufre una sobredosis casi mortal. Después, su madre lo envía a Madrid, donde su padre, exdirector de cine, vive con su novia, mucho más joven que él, y su amigo Dante, un actor homosexual".

Embed - Martín (Hache) (1997) Trailer Remastered HD

¿De qué murió el director argentino Adolfo Aristarain?

Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del fallecimiento del también guionista.