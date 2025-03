Boy Meets World.jpg Actrices "Boy Meets World".

Se trata de la actriz Maitland Ward, quien en dicha sitcom interpretó a Rachel. A continuación te mostramos cómo luce la artista en la actualidad.

¿Cómo se ve hoy la actriz Maitland Ward?

Maitland Ward protagonizará "Rated X: How Porn Liberated Me from Hollywood", una autobiografía donde la californiana relata cómo pasó de estrella de una telecomedia a actriz de cine para adultos.

"Durante mucho tiempo, Hollywood me dijo que sólo podía ser de una determinada manera", aseguró la actriz quien decidió reinventarse ante la falta de oportunidades en la industria.

Maitland Ward.jpg Maitland Ward en la actualidad.

Tras alejarse de Hollywood, Ward comenzó a estudiar guion en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En aquella misma época, empezó a publicar en sus redes sociales fotos donde se la veía luciendo bikinis, y esto llevó a algunos productores de cine para adultos a contratarla para sus producciones.

Su primer película para adultos fue "Drive" y asegura que varios jugadores de fútbol americano le han realizado propuestas indecentes a través de las redes sociales. Además, a sus 45 años confirma que se siente más sexy que nunca y que muchas mujeres se acercan para decirle que las ha ayudado a empoderarse sexualmente.