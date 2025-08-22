Inicio Sociedad Pueblo
A una hora de Buenos Aires: el pueblo que tiene un castillo y es ideal para visitar el fin de semana

Un pueblo ofrece historia, arquitectura y tranquilidad a menos de 50 kilómetros de Capital Federal, con un castillo aristocrático como principal atractivo

San Vicente tiene un poco de todo

San Vicente tiene un poco de todo, y desde allí se puede recorrer parte de la historia argentina.

Cuando buscás una escapada que te desconecte de la ciudad pero no querés alejarte demasiado, hay un pueblo bonaerense que combina todo lo que necesitás. A tan solo 45 kilómetros de Buenos Aires, San Vicente te recibe con aire puro, historia argentina y construcciones que parecen sacadas de otro siglo.

Este rincón de la provincia se transformó en el destino perfecto para quienes quieren cambiar el asfalto por caminos de tierra y los edificios por quintas centenarias. Acá encontrás desde la antigua residencia presidencial hasta mansiones que guardan los secretos de la alta sociedad del siglo XIX. La zona incluye también Domselaar, donde cada construcción cuenta una historia diferente.

El pueblo que guarda la memoria de la aristocracia

El Castillo Guerrero domina el paisaje de Domselaar como si hubiera sido transportado directamente desde Francia. Esta mansión perteneció a Felicitas Guerrero, una de las mujeres más ricas de la Argentina del 1800. La construcción mantiene ese estilo francés que tanto gustaba a la elite porteña de la época.

Dentro del castillo todavía se conservan los vestidos originales de Felicitas, sus joyas y objetos personales que usaba todos los días. Caminar por sus habitaciones es como viajar en el tiempo y ver cómo vivían las familias más poderosas del país. Los muebles, las pinturas y hasta los utensilios de cocina permanecen intactos.

La historia de este lugar tiene un tinte trágico que lo hace aún más interesante. Felicitas murió muy joven y su vida estuvo marcada por el amor, la riqueza y las tragedias familiares. Cada rincón del castillo parece susurrar esas historias que marcaron a la sociedad argentina.

Durante tu viaje por estas salas, podés imaginar las fiestas que se hacían acá, los encuentros políticos y las conversaciones que definieron parte de nuestra historia. La experiencia te transporta a una época donde todo era más ceremonioso y formal.

castillo
Otros tesoros históricos

La Quinta de Perón se convirtió en un museo que recibe visitantes durante todo el año. Juan Domingo Perón y Eva Duarte compraron estas 19 hectáreas en 1946, cuando él ya era presidente. Acá se refugiaban los fines de semana para escapar de las presiones políticas de la Casa Rosada.

El predio incluye la Casa Principal, donde vivían, el Torreón desde donde Perón observaba sus tierras, y el famoso Tren Presidencial que usaba para moverse por el país. También está el Mausoleo donde descansan los restos del General. Cada espacio mantiene los objetos originales de aquellos años.

Los documentos históricos que se exhiben acá cubren el período más intenso del peronismo, entre 1945 y 1955. Podés ver cartas personales, decretos presidenciales y fotografías familiares que muestran el lado más íntimo de la pareja política más famosa de Argentina.

Para completar tu viaje por la zona, la Capilla Santa Clara de Asís te espera también en Domselaar. Este templo de 1875 fue diseñado por el arquitecto sueco C. Kihlberg y casi desaparece cuando lo remataron por una deuda en 1881. Por suerte, alguien lo donó al pueblo y hoy es Monumento Histórico Provincial.

Cómo llegar a San Vicente

