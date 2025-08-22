Cómo cortarse el pelo en casa para que se vea genial y sin errores

Para cuidar el cabello de la mejor forma posible, es recomendable cortar cada dos o tres meses, según el estado en el que se encuentre. En ocasiones, resulta imposible acudir a un turno a la peluquería, ya sea por escasez de tiempo o porque simplemente no soportas ir al salón.

Afortunadamente, puedes cortarte el pelo tú misma en casa. No es tan difícil como parece, solo tienes que perder el miedo a las tijeras, y seguir algunas recomendaciones para cometer el menor margen de error y quedar satisfecha con el resultado.