penelope cruz corte de cabello Penelope Cruz luciendo un estilo old money bob. Imagen: Vogue

En qué consiste el corte de cabello Old Money Bob

El corte old money bob tiene una impronta vintage y un encanto retro. Es un estilo típico de la década del '90, pero en una versión muy actual y acorde a los tiempos que corren. Evoca la elegancia y la sofisticación atemporal, y se caracteriza por ser un bob, corte a la altura de los hombros o ligeramente más corto, con un acabado pulido y cuidado, que transmite una sensación de lujo discreto.

El detalle encantador del peinado bob es que se puede adaptar a cualquier tipo y largo de pelo. La principal diferencia es que el old money bob tiene un acabado elegante y, a menudo, queda alineado con la mandíbula o justo debajo de ella. Además, se puede llevar con capas para enmarcar el rostro.

El cabello se presenta con un aspecto pulido, con puntas bien definidas y un brillo saludable. Aunque resulta un corte de pelo clásico, se busca un volumen sutil y controlado, que aporte cuerpo y movimiento a la melena.

old money bob La modelo Elsa Hosk lleva un corte de cabello old money bob. Imagen: Instragram

El corte o peinado old money bob se puede llevar liso o con ondas suaves, pero siempre con un aspecto limpio y bien peinado. Además, quienes buscan experimentar pueden probar con diferentes estilos, como una raya lateral, una raya en medio, diademas o ganchos.