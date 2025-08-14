Inicio Sociedad Frío
El pronóstico en Mendoza anticipó un jueves frío con una temperatura máxima de 16° C

La Dirección de Contingencias Climáticas pronosticó para este jueves un día frío y ventoso. El sábado vuelve a subir la máxima y llegará a los 18°C

Por UNO
El pronóstico del tiempo en Mendoza, para este jueves 14 de agosto, mantiene las probabilidades de una jornada fría y ventosa, con una máxima de apenas 16°C. De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, el viernes será un día más frío, con una marca térmica de 14°C.

Este jueves se registrará una mínima de 4°C y una máxima de 16°C.

Para el viernes se espera un día mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

La mínima será de 2°C y la máxima de 14°C.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó un jueves fresco y ventoso. El viernes se espera más frío y el sábado vuelve a mejorar el tiempo en la provincia.

El pronóstico anticipó un sábado con temperaturas agradables

Después de los días primaverales, la ocurrencia de viento Zonda y el ingreso de un frente frío, el sábado será un día cálido.

Se anticipó una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura.

La mínima esperada es de 5°C y la máxima de 18°C.

