Adiós al pelo largo: 3 cortes de cabello rejuvenecedores para mujeres que quieren un cambio de look osado

french bob corte de cabello Modelo luciendo un corte de cabello french bob. Imagen: Vogue

Por eso a continuación, te dejamos tres cortes de pelo para que utilices como inspiración en tu próximo cambio de look. Ha llegado el momento de decirle adiós a la melena larga.

Tres cortes de pelo para mujeres audaces

El french bob es ideal para aquellas mujeres que quieren un cambio glamoroso y chic. Es un corte de cabello a la altura de la mandíbula, con las puntas redondeadas hacia dentro y flequillo recto a la altura de las cejas. Es fácil de llevar porque se peina prácticamente solo, así que le da una gracia natural. Además, se adapta a los rizos o al pelo lacio.

El clavicut es otra opción si buscas despedirte del largo. Es un corte de pelo a capas que aporta volumen y movimiento. Se mantiene a la altura de la clavícula, de ahí su nombre, cuyo secreto está en que se trata de una media melena definida y con mucho movimiento. Es una opción clásica, y queda bien en todo tipo de rostros y cabellos.

Miley Cyrus Miley Cyrus lleva un soft mullet. Imagen: Elle

Otra opción osada es el soft mullet, una versión más suavizada del mullet. Lleva capas cortas que estilizan, aportan volumen a la zona superior y la lateral. Lleva capas que dan volumen y otras despuntadas para restar volumen justo de la zona del largo. Miley Cyrus, Kaia Gerber, Zendaya o Úrsula Corberó son algunos de los rostros conocidos que, en los últimos años, se han atrevido a llevar su melena con este corte.