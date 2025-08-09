Adiós al pelo largo: 3 cortes de cabello rejuvenecedores para mujeres que quieren un cambio de look osado

La conexión del pelo con las emociones es evidente, pues muchas mujeres que necesitan un cambio, o renovar energías, y prueban un corte de cabello nuevo. Si buscas inspiración para tu próximo corte rejuvenecedor, este artículo te viene genial.
"No es banal ni casual cómo viste alguien, cómo se mueve o cómo se corta el pelo. Buscamos aquello que nos hace sentir bien y si un cambio de look ayuda a que un proceso interior vaya mejor, eso es lo importante", afirma la psicóloga clínica Elena Daprá en conversación con Vogue.
Seguramente vienes pensando hace mucho tiempo que quieres hacerte un corte de cabello diferente al que tienes. Algo que aporte modernidad, sofisticación y audacia. A veces hay que dejar de pensar y ponerse manos a la obra.
Por eso a continuación, te dejamos tres cortes de pelo para que utilices como inspiración en tu próximo cambio de look. Ha llegado el momento de decirle adiós a la melena larga.
El french bob es ideal para aquellas mujeres que quieren un cambio glamoroso y chic. Es un corte de cabello a la altura de la mandíbula, con las puntas redondeadas hacia dentro y flequillo recto a la altura de las cejas. Es fácil de llevar porque se peina prácticamente solo, así que le da una gracia natural. Además, se adapta a los rizos o al pelo lacio.
El clavicut es otra opción si buscas despedirte del largo. Es un corte de pelo a capas que aporta volumen y movimiento. Se mantiene a la altura de la clavícula, de ahí su nombre, cuyo secreto está en que se trata de una media melena definida y con mucho movimiento. Es una opción clásica, y queda bien en todo tipo de rostros y cabellos.
Otra opción osada es el soft mullet, una versión más suavizada del mullet. Lleva capas cortas que estilizan, aportan volumen a la zona superior y la lateral. Lleva capas que dan volumen y otras despuntadas para restar volumen justo de la zona del largo. Miley Cyrus, Kaia Gerber, Zendaya o Úrsula Corberó son algunos de los rostros conocidos que, en los últimos años, se han atrevido a llevar su melena con este corte.