Por qué la rúcula se ha convertido en la mejor amiga de tu cabello

La rúcula es un aliado del cabello

Seguramente en este punto te estarás preguntando cuáles son los beneficios de la rúcula para el pelo. Lo cierto es que gracias a su riqueza en antioxidantes, folatos y vitaminas K y B9, el extracto de rúcula revitalizará tu cabello día tras día, promoviendo su crecimiento.

Además, nutre la fibra capilar en profundidad para que sea más gruesa y capaz de resistir las agresiones externas. Con el paso del tiempo, notarás rápidamente una mejora en el brillo y la resistencia de tu cabello.

pelo con ondas La rúcula es un aliado para el cabello. Imagen: Freepik

La rúcula, también proporciona un efecto antirotura al fortalecer la queratina presente en cada fibra. Este efecto rejuvenecedor resulta un auténtico baño de juventud para la salud del pelo.

Cómo aprovechar los beneficios de la rúcula

Para aprovechas las múltiples propiedades puedes aplicar aceite o extracto de rúcula masajeando suavemente desde la raíz hasta las puntas, sin olvidar el cuero cabelludo. Deja actuar entre 30 minutos y una hora, para luego lavarte el cabello como de costumbre.