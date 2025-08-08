Inicio Sociedad rúcula
Por qué la rúcula se ha convertido en la mejor amiga de tu cabello

La rúcula es una hierba muy popular en la gastronomía. Aquí te contamos sus increíbles beneficios para el cabello

Paula García
Descubre los beneficios de la rúcula. Imagen: Redacción Diario Uno

La rúcula es una planta herbácea de la familia de las crucíferas con hojas verdes y un sabor característico, ligeramente amargo y picante. Se consume principalmente en ensaladas, pero también se puede utilizar en otros platos como pastas, pizzas o como guarnición. Al parecer, podría convertirse en tu aliado para el cuidado del cabello.

Beneficios de la rúcula

La arúgula o rúcula es mucho más que un vegetal verde, ya que goza de múltiples propiedades. Es una excelente fuente de vitaminas y minerales. Contiene vitamina C, conocida por sus poderes antioxidantes y por reforzar el sistema inmunológico, así como también vitamina K, esencial para la salud ósea y la coagulación de la sangre.

La r&uacute;cula se puede consumir en salsas, ensaladas, pastas y pizzas. Imagen: Freepik

Además, ofrece También ofrece vitamina A y folatos que ayudan a mantener una buena visión y piel saludable, además de desempeñar un papel en el crecimiento celular. Al mismo tiempo, tiene minerales como calcio, magnesio y potasio.

La rúcula es un aliado del cabello

Seguramente en este punto te estarás preguntando cuáles son los beneficios de la rúcula para el pelo. Lo cierto es que gracias a su riqueza en antioxidantes, folatos y vitaminas K y B9, el extracto de rúcula revitalizará tu cabello día tras día, promoviendo su crecimiento.

Además, nutre la fibra capilar en profundidad para que sea más gruesa y capaz de resistir las agresiones externas. Con el paso del tiempo, notarás rápidamente una mejora en el brillo y la resistencia de tu cabello.

La r&uacute;cula es un aliado para el cabello. Imagen: Freepik

La rúcula, también proporciona un efecto antirotura al fortalecer la queratina presente en cada fibra. Este efecto rejuvenecedor resulta un auténtico baño de juventud para la salud del pelo.

Cómo aprovechar los beneficios de la rúcula

Para aprovechas las múltiples propiedades puedes aplicar aceite o extracto de rúcula masajeando suavemente desde la raíz hasta las puntas, sin olvidar el cuero cabelludo. Deja actuar entre 30 minutos y una hora, para luego lavarte el cabello como de costumbre.

