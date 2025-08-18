Inicio Belleza Pelo
Si todavía tenés guardadas las hebillas o clips de tu infancia: aprovechalas en este peinado tendencia

Si no tienes tiempo para peinarte, estos accesorios te salvarán de cualquier apuro y te harán lucir a la moda.

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Las hebillas o hair clips son el accesorio más usado en lo que va del 2025

Seguro que cuando eras pequeña tu mamá te peinaba con unas hebillas o clips de colores (aunque también se conseguían en color plateado). Aunque no lo creas, este accesorio para el pelo ahora se ha vuelto lo más usado en Europa, especialmente en la moda de Copenhague.

¿Cómo utilizar las hebillas o clips en peinados?

Por lo general, estas hebillas se usaban para controlar aquellos pelitos o mechones que quedaban sueltos en un peinado, como una cola de cabello, o unas trenzas.

Peinado con hebillas
Las hebillas para el pelo son el accesorio más usado en Copenhague.

Sin embargo ahora, en la Semana de la Moda de Copenhague, los diseñadores y estilistas de la moda se animaron a llenar el pelo de sus modelos con hebillas y clips metálicos para conseguir un estilo maximalista.

Es importante aclarar y explicar que no se trata de un toque sutil, sino que estamos hablando de decenas de accesorios alineados, superpuestos y distribuidos por toda la cabeza, como si cada hebilla fuera una pieza de joyería. La idea es conseguir como una especie de casco de hebillas en tu cabello.

La inspiración de este look o peinado son los años 2000, donde las niñas y adolescentes usaban estas hebillas y clips. Esta tendencia también está mezclada con un aire punk y un espíritu lúdico que caracteriza a la moda escandinava.

Firmas o marcas internacionales como Prada ya han incorporado versiones de lujo de estos accesorios, y los asistentes a la fashion week no dudaron en llevarlos en versiones metálicas, de colores vibrantes o con pedrería.

Si quieres sumarte a esta moda, te aconsejamos agregar muchas hebillas o clips en tu cabello, e incluso te será más fácil su utilización si el cabello está mojado. Puedes jugar con diferentes tamaños, materiales y formas, combinando desde los clásicos pasadores metálicos hasta clips con logos, strass y diseños geométricos.

Clips para el pelo
Los clips o hebillas para el pelo son una gran alternativa al momento de peinarse.

En resumen, este hair trend demuestra que el accesorio más simple de la infancia puede convertirse, con el enfoque adecuado, en el toque más audaz de tu estilismo.

