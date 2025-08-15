frizz cabello.jpg El frizz o encrespamiento se puede apreciar como apariencia rebelde y desordenada del cabello. Se debe a la electricidad estática, falta de hidratación, u otros factores. Imagen: Freepik

La mascarilla casera que disminuye el frizz

Tres cucharadas de yogur natural sin azúcar.

Una yema de huevo.

Una cucharada de aceite de coco.

Una cucharada de miel pura.

Una cucharadita de vinagre de manzana.

La preparación es bastante sencilla. Tienes que colocar el yogur y la miel en un recipiente pequeño, y luego agregar el aceite de coco derretido. Si está sólido puedes calentar unos segundos a baño maría o en el microondas.

Incorpora la yema de huevo y mezcla la preparación hasta que quede integrada. Por último, agrega el vinagre de manzana y sigue removiendo para obtener una pasta homogénea.

Puedes aplicar la mascarilla casera con el pelo seco, o ligeramente húmedo y dividiendo en secciones para que sea más fácil. Aplica desde la mitad del pelo hacia las puntas y al final sube hacia la raíz si tienes el cuero cabelludo seco. Con ayuda de las yemas de tus dedos puedes masajear suavemente para que penetre el tratamiento.

Pelo con mascarilla casera Deja actuar la mascarilla casera entre 30 y 40 minutos. Imagen: Freepik

Deja actuar entre 30 y 40 minutos, y si quieres puedes cubrir el cabello con una gorra de ducha. Después, enjuaga con agua tibia o ligeramente fría y lava tu melena como de costumbre, con los productos que sueles utilizar, shampoo y enjuague. Puedes aplicar esta mascarilla casera una vez por semana o cada 15 días si quieres aprovechar sus beneficios.