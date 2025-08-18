Exfoliante Mezclando solo 3 ingredientes podrás crear un exfoliante casero.

Ingredientes

½ TZ DE AZÚCAR

3 CDAS DE AGUA

3 CDAS DE ACEITE DE OLIVA

El paso a paso para realizar este exfoliante casero es muy sencillo y rápido, ya que solo tienes que mezclar bien todos los ingredientes en un recipiente hondo.

A continuación, aplica el exfoliante en tus manos y realiza masajes con movimientos circulares. Repite este paso las veces que sean necesarias. Enjuaga con agua tibia hasta que no queden restos de exfoliante y luego seca bien la piel con una toalla limpia.

Exfoliante aceite de oliva El exfoliante sirve para eliminar la piel muerta.

¿Cuáles son los beneficios de exfoliar la piel?

Usar un exfoliante en la piel puede ayudar a eliminar las células muertas, y de esta manera se evita que la piel se vea opaca, seca y escamosa.

Además, cuando la piel está exfoliada y libre de grasas o suciedad, los productos hidratantes y otros tratamientos se absorben mejor. Una piel exfoliada también ayuda a evitar la aparición de vellos encarnados, especialmente en áreas propensas como las manos.

La piel exfoliada queda mucho más suave al tacto y la textura se vuelve más uniforme. También podemos mencionar, que la exfoliación prepara la piel para recibir mejor otros tratamientos como la manicura o la aplicación de cremas hidratantes.