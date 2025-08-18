Aprendé a exfoliar tus manos para remover la piel muerta

Aprendé a exfoliar tus manos para remover la piel muerta

Las manos son la parte del cuerpo que más debemos cuidar, ya que las mismas están expuestas a la tierra, a la suciedad, al agua, etc. Además de aplicar crema humectante, las manos deben ser exfoliadas al menos una vez a la semana para que la piel luzca sana y libre de partículas muertas.

En la siguiente nota te enseñaremos a realizar un exfoliante casero usando tan solo 3 ingredientes (que seguro tienes en tu cocina) y que te ayudará a remover la piel muerta de tus manos.

¿Cómo hacer un exfoliante casero para manos?

Gracias a este exfoliante casero podrás decirle adiós a las manos agrietadas y resecas. Este remedio natural con ingredientes de casa te ayudará a suavizar tus manos.

Exfoliante
Mezclando solo 3 ingredientes podrás crear un exfoliante casero.

Mezclando solo 3 ingredientes podrás crear un exfoliante casero.

Ingredientes

  • ½ TZ DE AZÚCAR
  • 3 CDAS DE AGUA
  • 3 CDAS DE ACEITE DE OLIVA

El paso a paso para realizar este exfoliante casero es muy sencillo y rápido, ya que solo tienes que mezclar bien todos los ingredientes en un recipiente hondo.

A continuación, aplica el exfoliante en tus manos y realiza masajes con movimientos circulares. Repite este paso las veces que sean necesarias. Enjuaga con agua tibia hasta que no queden restos de exfoliante y luego seca bien la piel con una toalla limpia.

Exfoliante aceite de oliva
El exfoliante sirve para eliminar la piel muerta.

El exfoliante sirve para eliminar la piel muerta.

¿Cuáles son los beneficios de exfoliar la piel?

Usar un exfoliante en la piel puede ayudar a eliminar las células muertas, y de esta manera se evita que la piel se vea opaca, seca y escamosa.

Además, cuando la piel está exfoliada y libre de grasas o suciedad, los productos hidratantes y otros tratamientos se absorben mejor. Una piel exfoliada también ayuda a evitar la aparición de vellos encarnados, especialmente en áreas propensas como las manos.

La piel exfoliada queda mucho más suave al tacto y la textura se vuelve más uniforme. También podemos mencionar, que la exfoliación prepara la piel para recibir mejor otros tratamientos como la manicura o la aplicación de cremas hidratantes.

Temas relacionados:

Te puede interesar