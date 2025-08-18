Cáscara de huevo.jpg La cáscara de huevo contiene colágeno y ácido hialurónico.

¿Cómo hacer un sérum de ácido hialurónico casero?

Ingredientes

Membranas internas de huevos

Aceite de coco (orgánico o prensado en frío)

El primer paso es retirar las membranas de los huevos y déjalas secar al aire durante 3 días. Una vez que estén secas, tendrás que triturarlas hasta obtener un polvo fino. Mezcla este polvo con un poco de aceite de coco hasta conseguir una pasta o crema ligera.

¿Cómo usar el ácido hialurónico casero?

El primer paso es limpiar el rostro en profundidad. Te aconsejamos hacerlo con jabones o una leche de limpieza (si tienes la piel seca), o con un gel de limpieza (si tu piel es grasa). Aplica el ácido hialurónico casero en tu piel limpia por las noches y deja actuar mientras duermes.

Retira el ácido hialurónico casero con tu rutina habitual de limpieza por la mañana.

Embed - CÓMO HACER ÁCIDO HIALURÓNICO Y COLAGENO DE LA MEMBRANA DEL HUEVO

¿Qué beneficios brinda el ácido hialurónico en la piel?

Según la página web de la marca NIVEA, el ácido hialurónico "hidrata en profundidad, ayuda a definir los contornos del rostro, mejora la firmeza, da luminosidad, suaviza líneas de expresión y arrugas, apoya la regeneración y aporta efectos antioxidantes que protegen frente a agresores externos".

Además, desde la marca resaltan la importancia tener la piel limpia y seca antes de aplicar el ácido hialurónico. De esta manera, el producto ayuda a mantener la piel tersa, elástica y con una apariencia saludable.