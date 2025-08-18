Aprendé a hacer ácido hialurónico casero en pocos pasos

Aprendé a hacer ácido hialurónico casero en pocos pasos

Pocas personas saben que la membrana de la cáscara de huevo contiene ácido hialurónico natural. Además, esta parte del huevo tiene otros componentes como colágeno, glucosamina y condroitina.

Esta membrana, que se encuentra entre la cáscara y la clara del huevo, puede utilizarse para crear productos cosméticos naturales, como cremas caseras para la piel, aprovechando sus propiedades hidratantes y antienvejecimiento.

En la siguiente nota te enseñaremos a realizar un sérum o aceite natural a base de cáscaras de huevo y aceite de coco. A continuación el paso a paso.

Cáscara de huevo.jpg
La cáscara de huevo contiene colágeno y ácido hialurónico.

¿Cómo hacer un sérum de ácido hialurónico casero?

Ingredientes

  • Membranas internas de huevos

  • Aceite de coco (orgánico o prensado en frío)

El primer paso es retirar las membranas de los huevos y déjalas secar al aire durante 3 días. Una vez que estén secas, tendrás que triturarlas hasta obtener un polvo fino. Mezcla este polvo con un poco de aceite de coco hasta conseguir una pasta o crema ligera.

¿Cómo usar el ácido hialurónico casero?

El primer paso es limpiar el rostro en profundidad. Te aconsejamos hacerlo con jabones o una leche de limpieza (si tienes la piel seca), o con un gel de limpieza (si tu piel es grasa). Aplica el ácido hialurónico casero en tu piel limpia por las noches y deja actuar mientras duermes.

Retira el ácido hialurónico casero con tu rutina habitual de limpieza por la mañana.

¿Qué beneficios brinda el ácido hialurónico en la piel?

Según la página web de la marca NIVEA, el ácido hialurónico "hidrata en profundidad, ayuda a definir los contornos del rostro, mejora la firmeza, da luminosidad, suaviza líneas de expresión y arrugas, apoya la regeneración y aporta efectos antioxidantes que protegen frente a agresores externos".

Además, desde la marca resaltan la importancia tener la piel limpia y seca antes de aplicar el ácido hialurónico. De esta manera, el producto ayuda a mantener la piel tersa, elástica y con una apariencia saludable.

