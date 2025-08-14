Cómo hacer un sérum nocturno para que el pelo crezca fuerte y sano sin esfuerzo

El primer paso para realizar este sérum casero para el pelo es colocar en un gotero 10 gotas de aceite de coco puro, 10 gotas de aceite de ricino y 10 gotas de aceite de romero.

Antes de dormir, aplica este sérum en el cuero cabelludo con un masaje en forma de círculos, luego de 5 minutos, cubre tu cabello con un gorro de baño de plástico para conservar el calor. También puedes aplicar un poco de calor en tu pelo usando un secador.

Al día siguiente podrás enjuagar tu pelo con agua tibia o fría, y lavar con tu shampoo de todos los días. Te recomendamos aplicar este sérum en tu pelo máximo 2 veces por semana, y en tan solo 20 días comenzarás a ver los resultados.

¿Qué marca de productos capilares tienen sérums reparadores?

Si no puedes crear un serum casero, te aconsejamos invertir en alguno de estos dos productos:

Aceite reparador nocturno de la marca Elvive: contiene ácido hialurónico, y es una gran opción para restaurar tu pelo durante la noche, ya que el producto puede penetrar mejor la fibra capilar. Al día siguiente notarás que el pelo queda más hidratado y luce más brillante.

Óleo extraordinario de Elvive: este aceite sirve para nutrir, suavizar y dar brillo al cabello, especialmente al cabello seco y apagado. Funciona como un sérum que aporta nutrición intensa, combate el frizz y protege el cabello contra el calor del secador y la plancha.

Sérum Lumina Regenerador Progresivo Cabellos Químicamente Dañados: este producto de la marca Natura ayuda a regenerar la capa interna del cabello. Además, brinda protección térmica y contra rayos UV, sellado de cutículas.

