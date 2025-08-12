El corte de pelo que disimula los remolinos de una manera natural y relajada

Flequillo desmechado

Al ser un flequillo desmechado y no recto, no hace falta que lo peinemos de una manera prolija, y además de esta manera disimulamos los movimientos naturales que adquiere el pelo cuando tenemos un remolino.

Por otro lado podemos mencionar que el flequillo desmechado es un corte muy práctico, ya que no requiere alisado, ni brushing, se puede peinar con los dedos, y nos permite llevar el resto del pelo suelto o recogido.

Flequillo desmechado (2)

¿Cómo peinar un flequillo desmechado para ocultar los remolinos?

Una de las ventajas de este tipo de corte de pelo es que el mismo no necesita lucir perfecto. Los remolinos pueden jugar a favor si los llevás de manera relajada, sin forzarlo a quedar simétrico o demasiado prolijo. Por ejemplo, podés usarlo con raya al medio o al costado, dejar que tome la dirección natural del pelo y acompañarlo con productos de styling suaves, como cremas de peinar o texturizadores en spray. La clave está en no luchar contra el remolino, sino incorporarlo al estilo de forma fluida y natural.