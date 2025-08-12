El corte de pelo que disimula los remolinos de una manera natural y relajada

Los remolinos del pelo que aparecen en la frente pueden ser molestos cuando buscamos lucir un peinado perfecto o incluso cuando queremos hacernos un flequillo. Sin embargo, lo mejor es aceptar el movimiento natural del pelo, y no combatirlo.
En la siguiente nota te enseñaremos un corte de pelo que te hará lucir a la moda, y que al mismo tiempo sirve para disimular los remolinos que aparecen en la zona de la frente.
El mejor corte de pelo para disimular los remolinos es lo que se conoce como flequillo desmechado y con mechones irregulares. En lugar de forzar al pelo a caer en línea recta, este corte se adapta a sus formas, permitiendo que el flequillo acompañe el volumen y la textura natural.
Al ser un flequillo desmechado y no recto, no hace falta que lo peinemos de una manera prolija, y además de esta manera disimulamos los movimientos naturales que adquiere el pelo cuando tenemos un remolino.
Por otro lado podemos mencionar que el flequillo desmechado es un corte muy práctico, ya que no requiere alisado, ni brushing, se puede peinar con los dedos, y nos permite llevar el resto del pelo suelto o recogido.
Una de las ventajas de este tipo de corte de pelo es que el mismo no necesita lucir perfecto. Los remolinos pueden jugar a favor si los llevás de manera relajada, sin forzarlo a quedar simétrico o demasiado prolijo. Por ejemplo, podés usarlo con raya al medio o al costado, dejar que tome la dirección natural del pelo y acompañarlo con productos de styling suaves, como cremas de peinar o texturizadores en spray. La clave está en no luchar contra el remolino, sino incorporarlo al estilo de forma fluida y natural.