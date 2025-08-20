3 mascarillas caseras para que el pelo se vea más brillante, sedoso y sano

1 palta madura

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Palta.jpg La palta puede ser usada para hacer mascarillas caseras.

La palta es rica en ácidos grasos y vitamina E, esenciales para restaurar la hidratación. Por otro lado, el aceite de oliva actúa como sellador, aportando suavidad y brillo.

Solo tienes que triturar la palta en un bowl o recipiente, y agregar 2 cucharadas de aceite de oliva hasta obtener una pasta homogénea. Aplica de medios a puntas sobre el cabello húmedo. Cubre con un gorro de ducha y deja actuar 30 minutos. Luego aclara con agua tibia y lava como de costumbre.

Miel y yogurt natural

2 cucharadas de miel

3 cucharadas de yogur natural sin azúcar

La miel es conocida por retener la humedad, mientras que el yogurt natural (sin colorantes) contiene proteínas y ácido láctico que fortalecen y suavizan el cabello.

En este caso, su preparación es muy sencilla, ya que solo tienes que mezclar ambos ingredientes hasta conseguir una crema homogénea. Aplica la mascarilla en el pelo, insistiendo en las puntas. Deja actuar 20 minutos y aclara con agua tibia.

Miel La miel es un excelente hidratante capilar.

Huevo y aceite de almendras

1 huevo

1 cucharada de aceite de almendras

El huevo es una gran fuente de proteínas que sirve para reparar la fibra capilar. Por otro lado, el aceite de almendras suaviza y nutre, ideal para puntas abiertas.

En cuanto a su preparación, solo tienes que batir el huevo y mezclarlo con el aceite de almendras. Aplica la mascarilla de medios a puntas (no apliques en el cuero cabelludo porque quedará grasoso), deja actuar unos 20 minutos y enjuaga con agua fría y shampoo suave.