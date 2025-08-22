Inicio Sociedad Controladores aéreos
Conflicto laboral

Cientos de pasajeros afectados por el paro de controladores aéreos: vuelos demorados y cancelados

El paro de los controladores aéreos está previsto hasta el sábado 30. El Gobierno rechazó la medida de fuerza. Instaron a los viajeros a consultar con sus compañías de vuelo

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El paro de los controladores aéreos impide el despegue de aviones en todo el país y afecta a cientos de pasajeros.

Axel Lloret /Diario UNO

Comenzó el paro escalonado de actividades de 5 días de los controladores aéreos en aeropuertos de todo el país y hay miles de pasajeros perjudicados.

Hay vuelos con horarios de despegue fijado pero están demorados, reprogramados y cancelados desde las primeras horas de este viernes en El Plumerillo (Mendoza) y otros aeropuertos.

El conflicto, de acuerdo a lo anunciado por los controladores aéreos nucleados en ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación), se extenderá hasta el sábado 30 de agosto en etapas de 6 horas diarias.

controladores aereos aeronauticos.jpg
El paro de los controladores aéreos comenzó este viernes en todo el país.

El Gobierno rechazó la huelga de los controladores aéreos

El gremio llegó a esta instancia tras el fracaso de la conciliación obligatoria, donde se celebraron 17 audiencias con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que calificó de "intransigente" la postura de los controladores aéreos.

Desde el Gobierno nacional rechazaron la medida de fuerza porque, consideraron, se afecta “un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”.

El cronograma elaborado por el gremio de los controladores aéreos prevé medidas de fuerza en los siguientes días y horarios:

- Viernes 22: 13 a 16 y 19 a 22.

- Domingo 24: de 13 a 16 y de 19 a 22.

- Martes 26: de 7 a 10 y de 14 a 17.

- Jueves 28: de 13 a 16.

- Sábado 30: de 13 a 16 y de 19 a 22.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) consideró este viernes que "las compañías aéreas deberán reorganizar sus operaciones para reducir el perjuicio a los usuarios" que no pueden volar como consecuencia de la huelga de controladores en los aeropuertos.

