Cientos de pasajeros afectados por el paro de controladores aéreos: vuelos demorados y cancelados

controladores aereos aeronauticos.jpg El paro de los controladores aéreos comenzó este viernes en todo el país.

El Gobierno rechazó la huelga de los controladores aéreos

El gremio llegó a esta instancia tras el fracaso de la conciliación obligatoria, donde se celebraron 17 audiencias con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que calificó de "intransigente" la postura de los controladores aéreos.

Desde el Gobierno nacional rechazaron la medida de fuerza porque, consideraron, se afecta “un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”.

El cronograma elaborado por el gremio de los controladores aéreos prevé medidas de fuerza en los siguientes días y horarios:

- Viernes 22: 13 a 16 y 19 a 22.

- Domingo 24: de 13 a 16 y de 19 a 22.

- Martes 26: de 7 a 10 y de 14 a 17.

- Jueves 28: de 13 a 16.

- Sábado 30: de 13 a 16 y de 19 a 22.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) consideró este viernes que "las compañías aéreas deberán reorganizar sus operaciones para reducir el perjuicio a los usuarios" que no pueden volar como consecuencia de la huelga de controladores en los aeropuertos.