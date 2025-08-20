Los vuelos estarán afectados por medidas de fuerza de los controladores aéreos

Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Domingo 24 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Martes 26 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Jueves 28 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22

Los aterrizajes estarán habilitados, pero los despegues y planes de vuelos quedarán restringidos durante esos períodos.

controladores aereos.jpg ATEPSA tiene unos 1.200 afiliados en los 54 aeropuertos del país. (Foto ilustrativa)

Controladores aéreos y trabajadores técnicos de 54 aeropuertos

ATEPSA, que reclama mejoras salariales, detalló que tras dos instancias de conciliación obligatoria no hubo respuestas del Gobierno ni de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

“Finalizada la segunda conciliación obligatoria y ante la falta de una propuesta salarial real, confirmamos el inicio del cronograma de medidas legítimas de acción sindical presentado el día 13/08, con fecha de inicio el viernes 22/08”, explicaron desde el sindicato.

ATEPSA cuenta con entre 1.000 y 1.200 afiliados distribuidos en los 54 aeropuertos en funcionamiento del país. Incluye a controladores de tránsito aéreo y a trabajadores técnicos vinculados a la seguridad de la aviación.

el-gremio-de-controladores-aereos-no-llego-a-un-acuerdo-con-el-gobierno-y-ratifico-el-cronograma-de-paros-foto-na-XTWNA5GAMBCXTLLIPNGL24LK3Y El paro de los técnicos y controladores aéreos llega tras el fracaso de las reuniones paritarias.

Qué deben hacer los pasajeros con los vuelos

Quienes tengan vuelos programados en los días afectados deben verificar con antelación cambios o reprogramaciones de sus vuelos. El cronograma fue informado con anticipación para que las compañías ajusten su operativa y se minimice el caos en los aeropuertos.

Se prevé que habrá demoras y reprogramaciones inevitables, especialmente en los vuelos de cabotaje con origen o destino en Ezeiza, Aeroparque y aeropuertos del interior.