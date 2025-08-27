Remoja los repasadores de la cocina en agua con vinagre: ¿qué significa?

En esta ocasión, te voy a compartir un procedimiento casero de abuela perfecto para dejar los repasadores de toalla de la cocina limpios, sin olor a comida ni restos de alimentos.
Si te preguntas qué significa este truco tan llamativo, la respuesta es bastante sencilla. El vinagre es un producto de uso alimentario y de limpieza que se utiliza para preparar algunas recetas en la cocina y eliminar alguna que otra mancha.
Dentro de sus varios beneficios y propiedades, el vinagre posee poderes antibacterianos, desinfectantes y desodorizantes. Al sumergir los repasadores de la cocina en agua con vinagre puedes eliminar la mugre y los pegotes muy firmes.
También sirve para neutralizar los olores y quitar los microorganismos del tejido. Además, blanquea las telas sin dañarlas ni corromperlas. Lo ideal es usar vinagre de manzana o de alcohol.
Los repasadores, toallas, rejillas y manteles son objetos de la cocina expuestos constantemente a la humedad del ambiente. La humedad, junto con el calor y los restos orgánicos de comida, son el caldo de cultivo perfecto para los microorganismos.
Lo ideal es cambiar, rotar y lavar estos objetos todas las semanas para evitar la proliferación de virus o bacterias que pueden entrar en contacto con los alimentos.
Para realizar este truco necesitas: una olla con agua tibia, 4 cucharadas de vinagre de manzana y una gota de lavandina. Coloca todos los ingredientes en la olla y remoja los repasadores durante 20 minutos. Una vez pasado ese tiempo, enjuaga bien los repasadores y déjalos secar al aire libre.
Si no tienes vinagre en casa, puedes limpiar los repasadores de la cocina con otros productos naturales. Con una mezcla de jabón y bicarbonato de sodio es posible eliminar las manchas complejas y blanquear la tela.
Otra forma de blanquear los repasadores es utilizar una solución de jabón, agua ya aceite de girasol. Este alimento oleoso deja los repasadores blancos impecables y libre de malos olores.
Finalmente, puedes limpiar los repasadores con vinagre de limpieza, u producto destilado ideado justamente para desinfectar superficies. A diferencia del vinagre de manzana, esta variedad es mucho más ácida y potente, pero no se puede consumir en alimentos.