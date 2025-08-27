Seguro que alguna vez te ha pasado que has terminado de bañarte, y luego de secarte con la toalla, dejaste la misma colgada en el baño.
Seguro que alguna vez te ha pasado que has terminado de bañarte, y luego de secarte con la toalla, dejaste la misma colgada en el baño.
Aunque no lo creas, dejar la toalla mojada o húmeda en el baño puede traer muchos problemas de energía para la casa, según el Feng Shui.
Carlos Romero, experto en Feng Shui asegura: "Dejar las toallas húmedas en el baño hace que perdamos dinero". Es importante destacar que esta práctica milenaria busca un equilibrio entre los elementos del hogar y el entorno que rodea a la vivienda.
Esta práctica de origen asiático asegura que la distribución y disposición de los objetos en la casa influye en el flujo de energías, capaces de potenciar o inhibir aspectos como la salud, el bienestar o la economía.
Una de las zonas más sensibles, energéticamente hablando, de la casa es el baño. Es por ello que debemos prestar mucha atencióna a los objetos que están en esta habitación, y en las diversas acciones que llevamos adelante en ella.
"Cuida las zonas del baño, las energías de la prosperidad suelen irse por los desagües si no tienes los cuidados necesarios. Además, un baño armonizado con los elementos del Feng Shui te permitirá disfrutar de momentos más relajantes", sigue explicando el experto en Feng Shui.
El baño no solo nos ayuda a mantenernos higienizados, sino que también simboliza el lugar destinado a desprenderse de lo innecesario y a "purificar el cuerpo".
Carlos Romero, especialista en Feng Shui, brindó algunas recomendaciones para mejorar la energía del baño: