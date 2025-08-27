Toallas No se recomienda dejar las toallas mojadas en el baño.

Esta práctica de origen asiático asegura que la distribución y disposición de los objetos en la casa influye en el flujo de energías, capaces de potenciar o inhibir aspectos como la salud, el bienestar o la economía.

Una de las zonas más sensibles, energéticamente hablando, de la casa es el baño. Es por ello que debemos prestar mucha atencióna a los objetos que están en esta habitación, y en las diversas acciones que llevamos adelante en ella.

"Cuida las zonas del baño, las energías de la prosperidad suelen irse por los desagües si no tienes los cuidados necesarios. Además, un baño armonizado con los elementos del Feng Shui te permitirá disfrutar de momentos más relajantes", sigue explicando el experto en Feng Shui.

Toallas baño El baño nos ayuda a limpiar energías y purificar el cuerpo.

El baño no solo nos ayuda a mantenernos higienizados, sino que también simboliza el lugar destinado a desprenderse de lo innecesario y a "purificar el cuerpo".

¿Cómo conseguir un baño equilibrado, según el Feng Shui?

Carlos Romero, especialista en Feng Shui, brindó algunas recomendaciones para mejorar la energía del baño: