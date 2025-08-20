Orquídeas: qué significa regalar una planta de flores blancas, rosas o azules, según el Feng Shui

En cambio, si la orquídea tiene flores de color rosa, tendrá un significado parecido, pero estará vinculado al cariño que podemos tener hacia un familiar o a otro ser querido, como un amigo o compañero de trabajo.
Por otro lado, las orquídeas azules son ideales para regalar a personas que están iniciando un proyecto personal o comenzando un negocio nuevo. El Feng Shui explica que la planta de flores azules transmitirá paz, aprecio, armonía y éxito. Sin embargo, es cierto también que un ejemplar de este tipo es muy difícil de conseguir. Por ende, resulta raro realizar un obsequio de este tipo.
Orquídea
Descubre el significado de regalar una orquídea blanca, rosa o azul.
Además de las orquídeas blancas, rosas o azules, la naturaleza nos pueden brindar ejemplares con flores de otros colores, los cuales guardan diversos significados:
- Orquídeas rojas: están vinculadas a la pasión y al deseo. Regalar una planta de este tipo es perfecto para novia, esposa o amante. Generalmente se acostumbra a obsequiar para San Valentín.
- Orquídeas amarillas: según el Feng Shui, esta planta de floración amarilla se regala en momentos de extrema felicidad, como por ejemplo con la llegada de un recién nacido.
- Orquídeas verdes: al igual que las variedades azules, las de color verde también son difíciles de ver. Regalar una orquídea de este tipo tendrá como significado el augurio de buena suerte. Además, este ejemplar está vinculado a la esperanza y la libertad.