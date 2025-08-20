Orquídeas: qué significa regalar una planta de flores blancas, rosas o azules, según el Feng Shui

En cambio, si la orquídea tiene flores de color rosa, tendrá un significado parecido, pero estará vinculado al cariño que podemos tener hacia un familiar o a otro ser querido, como un amigo o compañero de trabajo.

Por otro lado, las orquídeas azules son ideales para regalar a personas que están iniciando un proyecto personal o comenzando un negocio nuevo. El Feng Shui explica que la planta de flores azules transmitirá paz, aprecio, armonía y éxito. Sin embargo, es cierto también que un ejemplar de este tipo es muy difícil de conseguir. Por ende, resulta raro realizar un obsequio de este tipo.

Orquídea Descubre el significado de regalar una orquídea blanca, rosa o azul.

Además de las orquídeas blancas, rosas o azules, la naturaleza nos pueden brindar ejemplares con flores de otros colores, los cuales guardan diversos significados: