Orquídeas: qué significa regalar una planta de flores blancas, rosas o azules, según el Feng Shui

El color de las flores de las orquídeas dirá mucho sobre el mensaje que deseamos transmitir: ¿Qué dice el Feng Shui?

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Orquídeas: el color de sus flores dirá mucho sobre tus intensiones.

Detrás de la belleza de las orquídeas se ocultan múltiples significados, según lo que profesan los postulados del Feng Shui. Es que, dependiendo de los colores que tengan las flores de esta planta, será el mensaje que transmitiremos. En consecuencia, si estas por regalar un ejemplar de este tipo, tendrás que saber cuál debe ser la coloración de sus pétalos.

Feng Shui: dime qué color de orquídea quieres regalar y te diré su significado

Los postulados de esta filosofía asiática de origen taoísta nos dicen que, dependiendo del color de orquídea que tienes en casa o estás por regalar, serán las energías que atraerás o que deseas transmitir.

Las orquídeas azules son las más difíciles de hallar.

Por ejemplo, si la planta tiene flores blancas, el Feng Shui nos dice que estamos impulsando energías vinculadas al amor puro e incondicional, ya que una orquídea de este color representa la pureza, la sinceridad y la delicadeza. Esto es un obsequio ideal para una persona que buscamos conquistar

En cambio, si la orquídea tiene flores de color rosa, tendrá un significado parecido, pero estará vinculado al cariño que podemos tener hacia un familiar o a otro ser querido, como un amigo o compañero de trabajo.

Por otro lado, las orquídeas azules son ideales para regalar a personas que están iniciando un proyecto personal o comenzando un negocio nuevo. El Feng Shui explica que la planta de flores azules transmitirá paz, aprecio, armonía y éxito. Sin embargo, es cierto también que un ejemplar de este tipo es muy difícil de conseguir. Por ende, resulta raro realizar un obsequio de este tipo.

Descubre el significado de regalar una orquídea blanca, rosa o azul.

Además de las orquídeas blancas, rosas o azules, la naturaleza nos pueden brindar ejemplares con flores de otros colores, los cuales guardan diversos significados:

  • Orquídeas rojas: están vinculadas a la pasión y al deseo. Regalar una planta de este tipo es perfecto para novia, esposa o amante. Generalmente se acostumbra a obsequiar para San Valentín.
  • Orquídeas amarillas: según el Feng Shui, esta planta de floración amarilla se regala en momentos de extrema felicidad, como por ejemplo con la llegada de un recién nacido.
  • Orquídeas verdes: al igual que las variedades azules, las de color verde también son difíciles de ver. Regalar una orquídea de este tipo tendrá como significado el augurio de buena suerte. Además, este ejemplar está vinculado a la esperanza y la libertad.

