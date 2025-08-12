Mejor que el café: el abono casero que necesitan tus orquídeas para mantenerse vigorosas los 365 días del año

En este sentido, expertos en jardinería explican que el té negro es una buena opción para nutrir a la orquídea. Una infusión de estas características, además, no cuenta con componentes fuertes como sí lo hace el café. En consecuencia, de una forma suave y agradable para las raíces, se incidirá favorablemente en la floración de esta planta.

Para poner en práctica este truco de jardinería debemos preparar una infusión de té negro (aproximadamente 250 ml de agua). Esta bebida deberá mezclarse con 2 litros de agua y tendremos que esperar a que se enfríe completamente. Una vez que esto suceda, será turno de colocar la preparación en un recipiente grande para sumergir la maceta.

orquídea.jpg Estimula la floración de las orquídeas con este abono casero.

Durante 10 minutos, la maceta con la orquídea deberá estar sumergida en el té negro diluido. Este procedimiento lo puedes repetir cada tres semanas. De esta forma, la planta se mantendrá fuerte, saludable y vigorosa todo el año.

Evita realizar este truco de jardinería en periodos de tiempo corto, ya que las raíces podrían quemarse y la orquídea perderá todas sus flores en pocos días.