Mejor que el café: el abono casero que necesitan tus orquídeas para mantenerse vigorosas los 365 días del año

Si bien el café es un aliado para hacer florecer las orquídeas, este abono casero ofrece mejores resultados

Walter Vasquez
Descubre cuál es la mejor opción para estimular la floración de las orquídeas.

Entre las plantas de floración más elegante, las orquídeas tienen un lugar especial en el corazón de cualquier aficionado a la jardinería. Es que sus flores elegantes y coloridas son capaces de darle vida a nuestra sala de manera instantánea. Aunque, para aprovechar la belleza de este ejemplar es necesario dotarla de un buen abono casero.

Jardinería: conoce cuál es el mejor abono casero para las orquídeas

Bien es sabido que los abonos caseros ayudan de manera correcta a la floración de las orquídeas. Uno de los más populares es el elaborado a base de café. El mismo se obtiene mezclando 100 ml de café puro con 2 litros de agua y luego regando la planta con dicha preparación, evitando encharcarla.

orquídeas (1)
El secreto de jardinería para tener orquídeas vigorosas todo el año.

Sin embargo, el exceso de nutrientes que puede presentar este abono casero líquido es capaz de dañar a la orquídea a largo plazo, evitando así gozar de una floración vigorosa. Por esto, hoy te enseñaré a preparar otra mezcla infalible que ayudará a que la planta tenga flores todo el año.

En este sentido, expertos en jardinería explican que el té negro es una buena opción para nutrir a la orquídea. Una infusión de estas características, además, no cuenta con componentes fuertes como sí lo hace el café. En consecuencia, de una forma suave y agradable para las raíces, se incidirá favorablemente en la floración de esta planta.

Para poner en práctica este truco de jardinería debemos preparar una infusión de té negro (aproximadamente 250 ml de agua). Esta bebida deberá mezclarse con 2 litros de agua y tendremos que esperar a que se enfríe completamente. Una vez que esto suceda, será turno de colocar la preparación en un recipiente grande para sumergir la maceta.

orquídea.jpg
Estimula la floración de las orquídeas con este abono casero.

Durante 10 minutos, la maceta con la orquídea deberá estar sumergida en el té negro diluido. Este procedimiento lo puedes repetir cada tres semanas. De esta forma, la planta se mantendrá fuerte, saludable y vigorosa todo el año.

Evita realizar este truco de jardinería en periodos de tiempo corto, ya que las raíces podrían quemarse y la orquídea perderá todas sus flores en pocos días.

