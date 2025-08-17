Cuál es el mejor momento del año para podar tus orquídeas, según expertos en jardinería

podar orquídea Descubre cuándo debes podar una orquídea, según especialistas.

Ahora que sabes esto, el siguiente paso será aprender a podar la orquídea. Es crucial perderle el miedo al uso de la tijera por temor a dañar el ejemplar. Debemos ser conscientes de que la poda potenciará la floración de la planta, por lo que se verá espléndida y llena de vida.

En primer término, es fundamental tener tijeras de podar en buen estado, desinfectadas con alcohol, para realizar cortes limpios y evitar que la planta se infecte y luego muera. De hecho, los expertos en jardinería aseguran que si realizaremos esta tarea en más de una orquídea, tendremos que desinfectar la herramienta cada vez que empecemos con un ejemplar nuevo.

El objeto principal de la poda en este tipo de especies es la vara floral para evitar que la planta concentre allí su energía después de la floración. Aquí el corte debe realizarse siempre por encima del nudo. Aunque, antes de cortar se debe observar si han crecido pequeños hijuelos que a posteriori se convertirán en nuevas orquídeas.

podar planta orquídea Es menester saber cuál es la forma correcta de podar las orquídeas.

Además de podar las varas florales, se deben retirar las hojas amarillas, algo que nos permitirá que ingrese más luz y aire al interior de la planta. En la misma línea, esto evitará la propagación de cualquier plaga que atente contra el bienestar de la orquídea.

Finalmente, luego de podar, los especialistas recomiendan sellar los cortes para acelerar la curación de las heridas. Para esto puedes espolvorearle a cada corte un poco de canela.