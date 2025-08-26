Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que colocar vinagre de manzana en un vaso en la cocina: ¿qué significa?

El vinagre de manzana es una de las variedades más suaves y menos ácidas. Este producto puede ser utilizado en la cocina y el hogar para muchas cosas

Isabella Brosio
Isabella Brosio
El vinagre es un alimento natural, barato y con múltiples funciones. 

Muchas personas colocan en sitios estratégicos del hogar un pequeño vaso con vinagre de manzana, ¿qué significa? Este viejo truco es muy popular en las casas de nuestras abuelas y muy utilizado durante los meses de verano, cuando aparecen ciertas plagas en el hogar.

El vinagre de manzana es un producto natural que se obtiene por fermentación de manzanas verdes o rojas. Las bacterias presentes en el alimento descomponen los azúcares, entran en contacto con el oxígeno y producen ácido acético, una sustancia a la que cotidianamente llamamos vinagre.

vinagre en una cuchara
El vinagre se descubrió hace miles de años por accidente, cuando un vino entró en contacto con el aire.

¿Por qué debería poner vinagre de manzana en un vaso en la cocina?

Existe un viejo truco casero con vinagre de manzana perfecto para atraer y espantar las moscas de la cocina.

La técnica del vaso de vinagre en la cocina o en las ventanas atrae a las moscas, quedan atrapadas en la solución y no ingresan a casa.

Esta trampa casera con vinagre de manzana es muy sencilla, económica y efectiva. Simplemente, debes colocar vinagre de manzana en un vaso y dejarlo cerca de la ventana, puerta o los espacios por donde ingresen las moscas.

vinagre moscas

El insecto caerá en el vinagre y ya no será un problema. El ácido acético y el aroma intenso a fruta fermentada resulta muy atractivo para las moscas, ya que les recuerda al aroma de la comida en descomposición.

También puedes colocar vinagre blanco o de vino, tienen el mismo resultado que el vinagre de manzana. Ya sabes qué significa esta técnica, ahora solo debes ponerla en práctica.

5 beneficios del vinagre de manzana: un producto increíble

El vinagre de manzana tiene un contenido ácido de 5%, en comparación con otros tipos de vinagre, que pueden llegar a tener hasta un 8% de acidez. El vinagre destilado de limpieza tiene mucha más acidez, uno de los motivos por los que no se puede ingerir.

El vinagre de manzana puede ser utilizado en la cocina para preparar ensaladas, marinadas, condimentos y bebidas. También se usa mucho en el mundo de la cosmética para combatir la caspa, mejorar el acondicionador y para algunas mezclas de crema para el rostro.

vinagre
Puedes mezclar vinagre con diferentes ingredientes y productos naturales.

El vinagre de manzana, más allá de sus efectos repelentes y de limpieza, también tiene muchos beneficios para la salud. A diferencia de otros vinagres de frutas, es un poco más suave y de sabor menos intenso.

  • El vinagre tiene propiedades biológicas antibacterianas.
  • Es un alimento bajo en calorías.
  • Consumido de forma responsable, el vinagre de manzana disminuye los niveles de azúcar en sangre.
  • El vinagre de manzana puede reducir los niveles de colesterol en sangre y por ende favorecer la salud el corazón.

