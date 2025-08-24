Remoja la suela de tus zapatillas en agua con vinagre: ¿qué significa?

¿Por qué debería remojar las zapatillas en vinagre?

Para realizar este truco de vinagre vas a necesitar: un balde donde entren las zapatillas, vinagre de alcohol o de limpieza, agua, un cepillo y cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio.

limpiar zapatillas Es un truco perfecto para limpiar la suela blanca de las zapatillas.

Para comenzar con este truco, retira los cordones de las zapatillas y ponlos en remojo con agua y jabón. En un recipiente coloca el vinagre, agua tibia y las cucharadas de bicarbonato de sodio. Remoja las zapatillas en la mezcla de ingredientes y déjalas reposar por unos 10 minutos. Refriega bien con el cepillo para retirar la mugre y enjuaga con abundante agua tibia para retirar el excedente de vinagre. Seca las zapatillas al aire libre.

Consejos para utilizar vinagre en el hogar: qué cosas si puedo limpiar y cuáles no

Para comenzar a limpiar con vinagre en casa e implementar algún truco casero, primero deberías saber qué superficies nunca se tienen que limpiar con este ingrediente. Materiales con recubrimiento de pintura, barniz o algún adhesivo se pueden dañar si entran en contacto con vinagre.

Lo mismo ocurre con las superficies digitales o pantallas electrónicas. El vinagre es bastante ácido, puede romper o dañar las pantallas del celular, televisor o computadora. Mejor utiliza productos diseñados para este tipo de materiales.

vinagre blanco El vinagre blanco es mejor para limpiar porque tiene un nivel de ácido mucho mayor.

Nunca mezcles vinagre con ingredientes potentes como el cloro o la lavandina. Ambos productos generan una reacción química tóxica que puede ser perjudicial para la salud.

Contrariamente, existen muchísimas superficies de la casa que sí se pueden limpiar con este producto. El vinagre es muy bueno para limpiar el sarro de las canillas e inodoro, elimina el moho de las paredes, la grasa de las fuentes del horno y es un excelente desodorizante para la heladera y el microondas.