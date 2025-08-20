Costura en casa: cómo evitar que las zapatillas te coman la media

medias y zapatillas
Puedes aprovechar viejos retazos de tela y ropa que ya no usas
En casa y con un truco: cómo puedo evitar que las zapatillas me coman la media
Cuando nos ponemos nuestras zapatillas preferidas con unas pequeñas medias invisibles, es probable que el calzado absorba la media poco a poco hasta que desaparezca dentro del pie. A veces no basta con agarrar el talón de la media y tirar para arriba.
Las zapatillas se comen las medias por varios motivos: porque las telas de las medias están estiradas, son de mala calidad, las zapatillas te quedan grandes, el calzado es de un material resbaladizo o la sudoración en exceso reduce la fricción.
medias cortas
Utiliza medias de buena calidad y zapatillas de tu talle para evitar este problema
Lo ideal es utilizar medias de buena calidad y con elásticos ajustables, con refuerzos en la puntera e incluso con algún material antideslizante. Para realizar este truco en casa tienes dos opciones.
- La primera opción para este truco de costura en casa consiste en colocar una cinta adhesiva de doble cara en la parte interna del talón de la media o en el talón interno de las zapatillas.
- Un truco más complejo implica coser los talones de las medias. Puedes colocar un elástico en el talón con un poco de hilo para ajustar las medias y evitar que las zapatillas se las coman.
Consejos de casa: cómo mantener las medias impecables por más tiempo
Siempre lava tus medias a mano con agua fría y un detergente suave. Si vas a utilizar el lavarropas de casa, utiliza un programa delicado, sin suavizante ni productos fuertes.
pares de medias
Utiliza talco para evitar la humedad y los malos olores
Lava las medias del revés y enjuaga bien el detergente. Seca la prenda al aire libre y evita doblarlas húmedas, esto puede arruinar la calidad de la tela y genera mal olor. Ahora ya conoces estas técnicas de medias y zapatillas, perfectas para la casa.