Costura en casa: cómo evitar que las zapatillas te coman la media

Puedes aprovechar viejos retazos de tela y ropa que ya no usas

En casa y con un truco: cómo puedo evitar que las zapatillas me coman la media

Cuando nos ponemos nuestras zapatillas preferidas con unas pequeñas medias invisibles, es probable que el calzado absorba la media poco a poco hasta que desaparezca dentro del pie. A veces no basta con agarrar el talón de la media y tirar para arriba.

Las zapatillas se comen las medias por varios motivos: porque las telas de las medias están estiradas, son de mala calidad, las zapatillas te quedan grandes, el calzado es de un material resbaladizo o la sudoración en exceso reduce la fricción.

Utiliza medias de buena calidad y zapatillas de tu talle para evitar este problema

Lo ideal es utilizar medias de buena calidad y con elásticos ajustables, con refuerzos en la puntera e incluso con algún material antideslizante. Para realizar este truco en casa tienes dos opciones.

La primera opción para este truco de costura en casa consiste en colocar una cinta adhesiva de doble cara en la parte interna del talón de la media o en el talón interno de las zapatillas. Un truco más complejo implica coser los talones de las medias. Puedes colocar un elástico en el talón con un poco de hilo para ajustar las medias y evitar que las zapatillas se las coman.

Consejos de casa: cómo mantener las medias impecables por más tiempo

Siempre lava tus medias a mano con agua fría y un detergente suave. Si vas a utilizar el lavarropas de casa, utiliza un programa delicado, sin suavizante ni productos fuertes.

Utiliza talco para evitar la humedad y los malos olores

Lava las medias del revés y enjuaga bien el detergente. Seca la prenda al aire libre y evita doblarlas húmedas, esto puede arruinar la calidad de la tela y genera mal olor. Ahora ya conoces estas técnicas de medias y zapatillas, perfectas para la casa.