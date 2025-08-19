Inicio Sociedad truco
Chau problemas: un truco para evitar que se formen burbujas al pegar un vinilo

Cuando pegamos un vinilo, sticker o tapiz sin antes leer las instrucciones, pueden quedar burbujas por todas partes. Con un truco de casa puedes evitarlo

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un truco desconocido pero muy necesario 

Para cada asunto de hogar, problema de limpieza, plagas, costura o decoración, existe un truco casero. Los trucos son herramientas de casa que permiten solucionar los inconvenientes del día a día sin gastar de más y utilizando materiales o ingredientes que tienes a mano.

Existen muchas soluciones creativas para embellecer la casa y mejorar los ambientes. Por ejemplo, muchas personas optan por colocar vinilos en las paredes, muebles y objetos del hogar.

vinilo en la pared
Utiliza vinilos de calidad, buen plástico e impermeables

El vinilo adhesivo es una excelente opción decorativa que se utiliza para tapar viejas superficies dañadas o llenar de estilo las habitaciones o rincones aburridos de la casa. Sin embargo, cuando no sabemos pegar correctamente un vinilo, aparecen los problemas. Este material se llena de burbujas o arrugas que arruinan completamente el trabajo.

Hoy te voy a compartir un truco para evitar las burbujas en los vinilos o tapices adhesivos. Fácil, barato y perfecto para utilizar en las diferentes superficies de la casa.

Cómo evitar las burbujas en el vinilo adhesivo: con un truco y dos materiales

Existen dos formas de romper las burbujas en los vinilos adhesivos. Lo ideal es evitar que se formen y no tener que recurrir al truco, pero, cuando son paredes o muebles grandes, es difícil prestar atención a cada detalle. Las burbujas y las grietas no solo arruinan es aspecto del vinilo, también pueden deformar todo el adhesivo y el estampado.

sacar burbujas del vinilo
Mueve la tarjeta con cuidado para no romper el vinilo durante el proceso

Para evitar las burbujas, lo ideal es colocar la pieza de vinilo con ayuda de una regla larga, si se trata de una pared de la casa, o con ayuda de una tarjeta de crédito vieja si es un objeto más pequeño. A medida que vas pegando el adhesivo, mueve la tarjeta o regla para evitar el ingreso de aire.

Un truco barato y rápido: ¿cómo puedo romper las burbujas de aire en el vinilo?

alfiler y secador de pelo
Pon el secador lejos y a una temperatura moderada para no quemar el vinilo

Si las burbujas ya se formaron, vas a tener que recurrir a un truco de casa. Tienes dos opciones de truco artesanal que te dejo detalladas a continuación.

  1. En primer lugar puedes eliminar la burbuja con la punta de un alfiler o una lapicera y aplastar el aire contenido. Con este truco corres el riesgo de que se formen líneas o arrugas donde estaba la burbuja, pero puede funcionar en casos pequeños.
  2. Por otro lado, puedes aplicar aire caliente con un secador de pelo para ablandar el pegamento del vinilo y remover la burbuja hacia una salida de aire. Un truco perfecto para burbujas más grandes.

