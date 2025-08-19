Chau problemas: un truco para evitar que se formen burbujas al pegar un vinilo

Existen muchas soluciones creativas para embellecer la casa y mejorar los ambientes. Por ejemplo, muchas personas optan por colocar vinilos en las paredes, muebles y objetos del hogar.
El vinilo adhesivo es una excelente opción decorativa que se utiliza para tapar viejas superficies dañadas o llenar de estilo las habitaciones o rincones aburridos de la casa. Sin embargo, cuando no sabemos pegar correctamente un vinilo, aparecen los problemas. Este material se llena de burbujas o arrugas que arruinan completamente el trabajo.
Hoy te voy a compartir un truco para evitar las burbujas en los vinilos o tapices adhesivos. Fácil, barato y perfecto para utilizar en las diferentes superficies de la casa.
Existen dos formas de romper las burbujas en los vinilos adhesivos. Lo ideal es evitar que se formen y no tener que recurrir al truco, pero, cuando son paredes o muebles grandes, es difícil prestar atención a cada detalle. Las burbujas y las grietas no solo arruinan es aspecto del vinilo, también pueden deformar todo el adhesivo y el estampado.
Para evitar las burbujas, lo ideal es colocar la pieza de vinilo con ayuda de una regla larga, si se trata de una pared de la casa, o con ayuda de una tarjeta de crédito vieja si es un objeto más pequeño. A medida que vas pegando el adhesivo, mueve la tarjeta o regla para evitar el ingreso de aire.
Si las burbujas ya se formaron, vas a tener que recurrir a un truco de casa. Tienes dos opciones de truco artesanal que te dejo detalladas a continuación.