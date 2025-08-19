Chau problemas: un truco para evitar que se formen burbujas al pegar un vinilo

Hoy te voy a compartir un truco para evitar las burbujas en los vinilos o tapices adhesivos. Fácil, barato y perfecto para utilizar en las diferentes superficies de la casa.

Cómo evitar las burbujas en el vinilo adhesivo: con un truco y dos materiales

Existen dos formas de romper las burbujas en los vinilos adhesivos. Lo ideal es evitar que se formen y no tener que recurrir al truco, pero, cuando son paredes o muebles grandes, es difícil prestar atención a cada detalle. Las burbujas y las grietas no solo arruinan es aspecto del vinilo, también pueden deformar todo el adhesivo y el estampado.

sacar burbujas del vinilo Mueve la tarjeta con cuidado para no romper el vinilo durante el proceso

Para evitar las burbujas, lo ideal es colocar la pieza de vinilo con ayuda de una regla larga, si se trata de una pared de la casa, o con ayuda de una tarjeta de crédito vieja si es un objeto más pequeño. A medida que vas pegando el adhesivo, mueve la tarjeta o regla para evitar el ingreso de aire.

Un truco barato y rápido: ¿cómo puedo romper las burbujas de aire en el vinilo?

alfiler y secador de pelo Pon el secador lejos y a una temperatura moderada para no quemar el vinilo

Si las burbujas ya se formaron, vas a tener que recurrir a un truco de casa. Tienes dos opciones de truco artesanal que te dejo detalladas a continuación.