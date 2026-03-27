YPF tiene en Mendoza la estación de servicio que más combustibles vende entre 1.700 de todo el país

Ese posicionamiento tiene más mérito si se tiene en cuenta que la petrolera de bandera es la que tiene la mayor porción del mercado de combustibles a nivel nacional. Y cuenta con una red de 1.700 estaciones distribuidas en todo el país.

Dos estaciones YPF de Mendoza, 1 y 5 del país

Aunque los datos comerciales no trascendieron, la YPF mendocina que lidera en ventas dejó atrás a otras que también tienen una ubicación clave para la logística del transporte y las economías regionales.

De hecho, la secundan una situada en el corazón de la Pampa Húmeda, en el cruce de las rutas nacionales 35 y 152, unos 75 kilómetros al sur de Santa Rosa, capital de La Pampa. Y en el puesto 3 y 4 hay eslabones YPF de Neuquén y Anelo, localidades claves para el megabloque petrolero de Vaca Muerta.

Por su parte, la YPF que capta la demanda de viajeros y el transporte de cargas que toma rumbo tanto hacia Chile como al sur del país desplazó a distintas estaciones que también se ubican en la Patagonia. Es el caso de las que funcionan entre Puerto Madryn y Trelew, en Chubut, y la restante en Río Negro, rankeadas 6, 7 y 8 en ventas respectivamente.

Qué estaciones de servicio YPF están entre las 10 primeras

Las 10 estaciones que más venden en todo el país, según los datos de YPF son: