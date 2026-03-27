YPF tiene en Mendoza la estación de servicio que más combustibles vende entre 1.700 de todo el país

En medio de la incesante suba de precios de combustibles y aún con una demanda con altibajos, una estación de servicio de Mendoza se encaramó al número 1 del país entre las que más venden dentro de la red de YPF. Y de cerca la acompaña otra, posicionada en el quinto lugar del ranking nacional en cuanto a ventas.
La estación de Eloy Guerrero, ubicada en Alto Verde, San Martín, es una de las últimas sobre la estratégica ruta 40 antes de salir de Mendoza rumbo a Buenos Aires y otros puntos del territorio argentino.
Le sigue otra boca YPF en el corredor bioceánico que conecta a Mendoza con Chile. Propiedad de Rumaos S.A., fue "puntera" de la tabla durante los últimos dos años, antes de ser desplazada por la de Alto Verde.
Ese posicionamiento tiene más mérito si se tiene en cuenta que la petrolera de bandera es la que tiene la mayor porción del mercado de combustibles a nivel nacional. Y cuenta con una red de 1.700 estaciones distribuidas en todo el país.
Dos estaciones YPF de Mendoza, 1 y 5 del país
Aunque los datos comerciales no trascendieron, la YPF mendocina que lidera en ventas dejó atrás a otras que también tienen una ubicación clave para la logística del transporte y las economías regionales.
De hecho, la secundan una situada en el corazón de la Pampa Húmeda, en el cruce de las rutas nacionales 35 y 152, unos 75 kilómetros al sur de Santa Rosa, capital de La Pampa. Y en el puesto 3 y 4 hay eslabones YPF de Neuquén y Anelo, localidades claves para el megabloque petrolero de Vaca Muerta.
Por su parte, la YPF que capta la demanda de viajeros y el transporte de cargas que toma rumbo tanto hacia Chile como al sur del país desplazó a distintas estaciones que también se ubican en la Patagonia. Es el caso de las que funcionan entre Puerto Madryn y Trelew, en Chubut, y la restante en Río Negro, rankeadas 6, 7 y 8 en ventas respectivamente.
Qué estaciones de servicio YPF están entre las 10 primeras
Las 10 estaciones que más venden en todo el país, según los datos de YPF son:
- Mendoza (Alto Verde): Guerrero Isabel Chacón de Guerrero
- La Pampa (Padre Buodo): Grupo Norte S.R.L.
- Neuquén (Capital): Petro Oeste S.R.L.
- Neuquén (Añelo): Global Oil S.R.L.
- Mendoza (Luján de Cuyo): Rumaos S.A.
- Chubut (Puerto Madryn): Zanet S.A.
- Chubut (Trelew): Mica S.A.
- Río Negro (Cinco Saltos): Servicios Cipolletti S.R.L.
- La Pampa (Catriló): Grupo Norte S.R.L.
- La Pampa (Santa Rosa): Grupo Norte S.R.L.