Crea un organizador de tela para el auto: usando un DIY y retazos

Muchas veces tenemos que trasladar en el auto todos los objetos, bolsos y cosas que vamos a necesitar en el día porque no nos dan los tiempos para volver a casa. En otras ocasiones, necesitamos organizar algunos juguetes, papeles y objetos pequeños dentro del auto para encontrarlos rápidamente.
Cuando estos problemas comunes y cotidianos aparecen, siempre puedes buscar un DIY o un truco de costura artesanal para coser lo que necesites. Hoy te comparto un truco para confeccionar organizadores de tela muy prácticos que puedes colgar en el asiento del auto.
Nunca sabes cuándo puedes llegar a necesitar pequeños trozos para coser pequeños proyectos que pueden sacarte de apuros. Además, la costura es una actividad con grandes beneficios para la salud que puede ayudarte a explorar tu lado creativo y, de paso, ahorrar un poco de dinero.
DIY paso a paso: cómo coser un organizador de tela para el auto
Para este truco de costura puedes utilizar retazos de tela, dependiendo del tamaño que desees para tu organizador. Yo recomiendo usar telas de lona estampadas con algún relleno de guata o entretela para que quede más firme.
Además, para este DIY vas a necesitar un costurero básico con tijeras, hilo, aguja, máquina de coser (aunque lo puedes hacer a mano), regla, lápiz y una tira para colgar el organizador en el asiento del auto.
- Prepara la tela interior y exterior que vas a necesitar para este DIY. Puedes tomar las medidas indicadas en el truco o elegir tus propias medidas. También tienes que cortar las tiras para colgar el organizador en el auto.
- Une las piezas de tela tal como se muestra en el DIY.
- Coloca el forro o tela interior.
- Cose la tira o cuerda para colgar el organizador en el auto. Así de simple y con unos cuantos retazos puedes crear un organizado superpráctico, cómodo y que puedes lavar en el lavarropas sin problemas.
Consejos para mantener el auto siempre ordenado y limpio
No solo necesitas un DIY de costura para organizar y ordenar el auto; también es importante mantener la limpieza interior y desinfectarlo de tanto en tanto.
- Establece una rutina de limpieza para mantener el orden en el auto. Puedes proponer un día fijo de la semana o del mes para realizar una limpieza profunda.
- No dejes papeles, envases o basura en el auto para tirarlos luego. Si lo haces, lo mejor es tener una bolsita de residuos ecológica e ir vaciándola semanalmente.
- Utiliza productos comerciales o naturales para mantener el auto libre de malos olores. También es importante ventilar el vehículo y dejar que el aire circule a diario.