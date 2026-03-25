En el mundo de los remedios caseros y los trucos de limpieza, constantemente surgen combinaciones que, a primera vista, parecen no tener sentido. Una de las que más ha dado que hablar recientemente es la mezcla de bicarbonato de sodio con mayonesa.
Mezclar bicarbonato de sodio con mayonesa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve
La mezcla de bicarbonato de sodio con mayonesa puede darte grandes beneficios. Descubre para qué usarla, en la nota
La mayonesa es esencialmente una emulsión de aceite y huevo, lo que la convierte en un agente extremadamente hidratante y lubricante. Por otro lado, el bicarbonato de sodio es un compuesto sólido cristalino con propiedades abrasivas suaves. Por esto es que la combinación funciona.
Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con mayonesa
Uno de los usos más recomendados por expertos en restauración es la eliminación de las famosas "manchas blancas" de humedad en la madera. Estas marcas suelen aparecer cuando dejamos un vaso frío o un plato caliente sin posavasos. A través de la mezcla, el aceite de la mayonesa penetra en la veta de la madera, desplazando la humedad atrapada.
Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa sobre la superficie sin dañar el barniz. Si bien pocos lo saben la combinación de estos dos elementos puede ser utilizada en el ámbito de la belleza.
La mayonesa aporta proteínas y grasas esenciales, mientras que el bicarbonato de sodio funciona como un "champú clarificante" que elimina el exceso de residuos de laca o cloro. Si bien no se debe abusar, este remedio casero es para los cabellos secos o dañados.
Mezclar bicarbonato de sodio con mayonesa es una prueba de que no siempre necesitamos productos costosos para solucionar problemas cotidianos. La recomendación es colocar un poco de la combinación en alguna parte antes de aplicarla por completo para evitar problemas en el cuerpo.
Cómo mezclar mayonesa y bicarbonato para los muebles de casa
Si tienes esas molestas marcas blancas de vasos mojados o platos calientes en tus muebles de madera, esta mezcla es un "borrador mágico" natura, y el paso a paso para aplicarla es el siguiente:
- Limpieza previa: limpia el mueble con un paño seco para quitar el polvo. No uses agua, ya que queremos eliminar la humedad, no añadir más.
- Prueba de seguridad: aplica una pequeña cantidad de la mezcla en una zona poco visible del mueble (como una pata o la parte trasera) para asegurarte de que no altere el color del barniz.
- Aplicación: pon una capa generosa de la pasta sobre la man