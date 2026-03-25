Mezclar bicarbonato de sodio con mayonesa: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa sobre la superficie sin dañar el barniz. Si bien pocos lo saben la combinación de estos dos elementos puede ser utilizada en el ámbito de la belleza.

La mayonesa aporta proteínas y grasas esenciales, mientras que el bicarbonato de sodio funciona como un "champú clarificante" que elimina el exceso de residuos de laca o cloro. Si bien no se debe abusar, este remedio casero es para los cabellos secos o dañados.

Pre - Champú Esta mezcla, usada con moderación, puede ser un remedio casero ideal para los pelos secos y dañados.

Mezclar bicarbonato de sodio con mayonesa es una prueba de que no siempre necesitamos productos costosos para solucionar problemas cotidianos. La recomendación es colocar un poco de la combinación en alguna parte antes de aplicarla por completo para evitar problemas en el cuerpo.

Cómo mezclar mayonesa y bicarbonato para los muebles de casa

Si tienes esas molestas marcas blancas de vasos mojados o platos calientes en tus muebles de madera, esta mezcla es un "borrador mágico" natura, y el paso a paso para aplicarla es el siguiente:

Limpieza previa: limpia el mueble con un paño seco para quitar el polvo. No uses agua, ya que queremos eliminar la humedad, no añadir más.

limpia el mueble con un paño seco para quitar el polvo. No uses agua, ya que queremos eliminar la humedad, no añadir más. Prueba de seguridad: aplica una pequeña cantidad de la mezcla en una zona poco visible del mueble (como una pata o la parte trasera) para asegurarte de que no altere el color del barniz.

aplica una pequeña cantidad de la mezcla en una zona poco visible del mueble (como una pata o la parte trasera) para asegurarte de que no altere el color del barniz. Aplicación: pon una capa generosa de la pasta sobre la man