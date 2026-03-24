Por qué se suelen ver botellas de agua en los techos de los autos y qué significa

Poner una botella sobre el auto es el cartel de "se vende" más económico y efectivo de la historia. Se trata de una costumbre muy argentina, que aunque fue muy utilizada antiguamente aún suele verse, pero las nuevas generaciones no conocen qué significa.
Caminando por cualquier calle o avenida del país, es común toparse con una escena que desorienta a cualquier turista o niño pequeño que le pregunta a sus padres por qué hay un auto estacionado con una botella de plástico a medio llenar con agua y apoyada justo en el medio del techo.
Muchos sabrán que no es un olvido del dueño ni una forma de espantar palomas. Es, en realidad, una forma de comunicarse, una señal que todos los argentinos sabemos decodificar.
Qué significa que haya una botella en el techo del auto
Este acto se trata del cartel de "se vende" más barato que puede existir. Pues hace un par de años atrás las plataformas de e-commerce y las redes sociales no tenían tanto auge para la compra y venta como en la actualidad y vender un auto dependía exclusivamente de la visibilidad física.
Si bien era normal ver los carteles de papel pegados en la luneta con el número de celular del dueño, con el tiempo se despegaban con el sol y eran difíciles de leer si el auto estaba en movimiento o a media cuadra.
Allí es donde la botella en el techo surgió como la solución perfecta: es un objeto tridimensional que se ve desde lejos, no se vuela con el viento y envía un mensaje instantáneo que se fue dando a conocer de generación en generación: "Este auto está disponible para ser comprado".
Según el blog Quora, el motivo fue que allá por los años 40 o 50 cuando se ponía un cartel de venta la Dirección General Impositiva (DGI) actual ARCA, comenzó a cobrar un impuesto a los vendedores de autos. Empezaron a poner la botella que significaba lo mismo, pero no estaba escrito, por lo tanto, aunque los cobradores de impuestos lo supieran, no podían hacer nada porque podía ser un simple adorno. Con el tiempo, la práctica se hizo común en las veredas de los barrios. De ahí que el “ingenio popular” buscara un código visual para evitarlo.
A pesar de que hoy existen miles de sitios especializados y aplicaciones donde podés publicar tu auto con fotos y video, la botella se sigue viendo en algunas calles por un tema de inmediatez, confianza y bajo costo.
Puesto que el vecino que pasa caminando y busca un auto ya sabe que ese está en venta sin tener que entrar a una app y comprar un auto que ves todos los días en tu cuadra genera una sensación de cercanía y "trato directo" con el dueño. Además, no requiere pagar comisiones ni destacados en portales de venta.