Por qué se suelen ver botellas de agua en los techos de los autos y qué significa

botella de agua en el techo del auto (1) Más allá de la decoración y otros significados peculiares, este simple objeto cotidiano esconde una curiosa historia.

Qué significa que haya una botella en el techo del auto

Este acto se trata del cartel de "se vende" más barato que puede existir. Pues hace un par de años atrás las plataformas de e-commerce y las redes sociales no tenían tanto auge para la compra y venta como en la actualidad y vender un auto dependía exclusivamente de la visibilidad física.

Si bien era normal ver los carteles de papel pegados en la luneta con el número de celular del dueño, con el tiempo se despegaban con el sol y eran difíciles de leer si el auto estaba en movimiento o a media cuadra.

Allí es donde la botella en el techo surgió como la solución perfecta: es un objeto tridimensional que se ve desde lejos, no se vuela con el viento y envía un mensaje instantáneo que se fue dando a conocer de generación en generación: "Este auto está disponible para ser comprado".

botella de agua en el techo del auto (2) Cuando una persona coloca una botella encima del techo de su coche en Argentina, está diciéndoles a los demás usuarios de la vía que ese vehículo está en venta.

Según el blog Quora, el motivo fue que allá por los años 40 o 50 cuando se ponía un cartel de venta la Dirección General Impositiva (DGI) actual ARCA, comenzó a cobrar un impuesto a los vendedores de autos. Empezaron a poner la botella que significaba lo mismo, pero no estaba escrito, por lo tanto, aunque los cobradores de impuestos lo supieran, no podían hacer nada porque podía ser un simple adorno. Con el tiempo, la práctica se hizo común en las veredas de los barrios. De ahí que el “ingenio popular” buscara un código visual para evitarlo.

A pesar de que hoy existen miles de sitios especializados y aplicaciones donde podés publicar tu auto con fotos y video, la botella se sigue viendo en algunas calles por un tema de inmediatez, confianza y bajo costo.

Puesto que el vecino que pasa caminando y busca un auto ya sabe que ese está en venta sin tener que entrar a una app y comprar un auto que ves todos los días en tu cuadra genera una sensación de cercanía y "trato directo" con el dueño. Además, no requiere pagar comisiones ni destacados en portales de venta.