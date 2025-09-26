Qué significa que se prenda en el auto la luz del motor en el tablero

En este caso, es una muy buena idea recurrir a los expertos en autos de crabi.com, empresa aseguradora de México con alta experiencia en el sector automotriz.

auto-motor-check-engine La mayoría de las personas desconocen qué significa que se prenda la luz del motor en el tablero del auto.

Auto: que significa que aparezca la luz del motor en el tablero

Todo el mundo debería saber que la luz que se enciende en el tablero del auto y tiene forma de motor, se denomina "Check Engine" o " Revisar Motor".

Si aparece esta luz en el tablero del auto, es porque hay un problema alguna parte del vehículo. Algo no está funcionando como corresponde y tendría que sí o sí repararse lo antes posible.

Las personas que al menos se dan alguna idea sobre autos y tienen mínimos conocimientos sobre sus partes y funcionamientos, probablemente detecten cuál es el problema existente y que se está manifestando por medio de una luz en el tablero.

auto-check-engine-motor La luz del motor en el tablero del auto, quiere decir que hay un desperfecto mecánico y hay que tomar medidas urgentes.

Según indican los especialistas, estas son las causas más comunes que se pueden enumerar:

La luz del tablero con forma de motor puede estar indicando que la tapa del tanque de combustible quedó mal colocada.

Puede ser señal de que haya alguna falla en el sistema de emisiones

Los sensores de oxígeno pueden estar fallando

El catalizador puede estar arrojando algún defecto

Las bujías pueden estar desgastadas y necesitan un cambio

El sistema de encendido puede ser un problema

auto-motor Los mecánicos recomiendan no circular con el auto una vez que aparece la luz del motor en el tablero.

Los expertos en auto coinciden en que no hay que andar en el vehículo cuando la luz del motor está encendida en el tablero.

Lo mejor es pararlo lo más rápido posible y leer detalladamente el manual del fabricante del auto.

Consultar con un mecánico de confianza o la concesionaria oficial, para poder llegar al problema real del vehículo.