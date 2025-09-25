Volkswagen, Citroën y Renault: Banco Ciudad subasta autos por menos de $3.300.000

Se aclara que algunos vehículos se encuentran funcionado, otros con fallas y uno está sin funcionamiento. Para muchos comerciantes pueden ser una excelente oportunidad para conseguir repuestos o, para aquellos amantes de los "fierros" una posibilidad ideal para restaurar un vehículo.

Subasta online del Banco Ciudad: cómo participar por 8 vehículos

El Banco Ciudad llevará a cabo el próximo 14 de octubre una nueva subasta en modo electrónico, en el sitio web subastas.bancociudad.com.ar, con horario de inicio a las 12 hasta las 13.30.

Se rematarán 8 vehículos, entre autos usados y una camioneta usada. Los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas físicas o jurídicas, en el portal: https://subastas.bancociudad.com.ar.

Subasta-de-autos-Banco-Ciudad-1 El acceso a la subasta solo estará permitido a personas mayores de edad.

Además, los participantes deberán constituir una garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del valor de base establecido para cada lote (vehículo) hasta 24 horas hábiles anteriores a la fecha del remate. Estas son las Condiciones de Venta (descargar) que rigen la presente subasta.

La exhibición de los vehículos serán los siguientes días en estos domicilios:

Lote Nº1: los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 de 11 a 15 en Calle 21 al 1474 (entre calle 62 y 63) de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Tel: (0221) 452-2759 int. 32083105

los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 de 11 a 15 en Calle 21 al 1474 (entre calle 62 y 63) de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Tel: (0221) 452-2759 int. 32083105 Lotes Nº 2 a Nº 7: del 2 y 3 de octubre de 2025 en el horario de 11 a 15 en Guanahani 480 de C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Tel: 5166-7800 int. 23217

del 2 y 3 de octubre de 2025 en el horario de 11 a 15 en Guanahani 480 de C.A.B.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Tel: 5166-7800 int. 23217 Lote Nº 8: 6 y 7 de octubre de 2025 en el horario de 11 a 15 en Victoriano Montes 1541 de Mar del Plata – Provincia Buenos Aires – Tel: (0223) 470-4021 / 470-3019

Banco Ciudad: estos será los autos subastados