Geely EX5 argentina Geely vuelve con todo a la Argentina.

Juan Azamendia, director de Autos Sustentables del Sur, lo dejó claro en una charla con la prensa: “El mercado argentino está preparado para avanzar hacia la electrificación, y Geely llega para acompañar esa transformación con innovación, tecnología y una red de concesionarias que asegure calidad de servicio en todo el país”.

Todo comienza en octubre de 2025 con la llegada del Geely EX5, un SUV cien por ciento eléctrico. La automotriz planea ingresar 500 unidades de este modelo antes de que termine el año. Este vehículo ya recibió múltiples premios en Europa y es uno de los autos eléctricos insignia de la marca a nivel global.

Este modelo cuenta con un sistema eléctrico muy compacto y eficiente. Entrega una potencia de 218 CV y un torque de 320 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 6,9 segundos. Además, su batería le otorga una autonomía de 413 kilómetros.

Servicio y planes a futuro

Geely EX5 La empresa china traerá su tecnología de punta al país.

La garantía es otro punto fuerte. Será de 3 años o 100.000 kilómetros y, a partir de 2026, se extenderá a 5 años. La empresa ya cuenta con una red de 11 concesionarias distribuidas en CABA, Buenos Aires, Tierra del Fuego, San Juan, Mendoza y otras provincias, todas con servicio posventa y repuestos oficiales.

Un detalle que suma confianza es que también importarán piezas para dar soporte a los dueños de vehículos Geely de etapas anteriores. Es una buena señal para los usuarios que ya confiaron en la marca de China.

Desde la empresa ya anticipan que 2026 será un año de expansión. Planean sumar al mercado de Argentina los modelos Coolray Lite, Monjaro y Radar, con versiones de combustión, híbridas y eléctricas para llegar a distintos tipos de clientes.